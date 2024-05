Os xogadores da Irmandiña xa están concentrados en Vigo ás ordes de Diego Martínez

Os xogadores da Irmandiña e todo o corpo técnico, capitaneado polo adestrador Diego Martínez, xa están no seu hotel de concentración en Vigo, onde velarán armas de cara ao partido que a selección galega disputará este venres frente a Panamá (Abanca Balaídos, 20 horas).

Ao longo deste xoves, foron chegando ata o establecemento hotelero Attica21, situado na avenida de Samil, os integrantes da selección galega que foran convocados para poñerse ás ordes do técnico vigués, e afrontar esta mesma tarde o primeiro adestramento no estadio da contenda.

A Irmandiña xa está concentrada en Vigo / Marta G. Brea

Ainda que na foto de familia posaron so 19 futbolistas, dos 23 convocados, parece que o resto de xogadores que faltaban nesta concentración, entre eles, o deportivista Lucas Pérez, irían chegando nas próximas horas.

Apertas, saúdos, reencontros e moi bo ambiente foi a tónica dominante desta xornada, véspera da gran festa do fútbol galego, que escribirá unha nova páxina na súa andadura, cun grupo de fútbolistas liderado polo céltico Iago Aspas, que levará ese brazalete da capitanía de Galicia.

Preto do cheo

Se non o cheo total, prevese que Balaídos case complete o seu aforo, tendo en conta o bo ritmo na venda de entradas. Xa o mércores levábanse adquiridas as tres cuartas partes das localidades dispoñibles.

Os prezos do papel oscilan entre os 7 euros, da entrada máis barata e os 50 euros, da máis cara. Hai que lembrar que na venda en liña, cóbrase un gasto de xestión de 1,5 euros, por iso é polo que a máis barata, en realidade custe 8,5 euros, sendo as máis caras as situadas na denominada zona de 'Players Club', moi preto dos xogadores, e que custan 50+1,5 euros.