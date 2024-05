Lunin tiene gripe y viajará a Londres más tarde para evitar contagios

El portero ucraniano Andriy Lunin estará en la final de la Liga de Campeones que el Real Madrid disputa ante el Borussia Dortmund en Wembley, pero no integrará el jueves la expedición oficial junto al resto de sus compañeros, por precaución de posibles contagios tras superar la Gripe B, y viajará el viernes o el mismo día del partido, perdiendo cualquier opción de titularidad. Lunin se ausentó por fiebre de los entrenamientos del Real Madrid el lunes y martes por un proceso febril. El portero regresó ayer al trabajo aunque se ejercitó en solitario, para evitar ningún riesgo, lo repetirá el jueves y no volará en el mismo avión. El Real Madrid no quiere “tomar el menor riesgo” de que ninguno de sus jugadores se pueda contagiar. Viajará viernes o sábado porque los médicos aseguran que ya no existirá “el menor riesgo de contagio”.