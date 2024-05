Xavi renuncia a su ficha del Barça pero recupera los 2,5 millones que pagó al Al Sadd al llegar

El Barça y Xavi Hernández han sellado la rescisión de todos los contratos que unían al técnico y a sus colaboradores con la entidad hasta 2025. El pacto alcanzado este martes por la mañana queda pendiente de la redacción del acuerdo de rescisión y al anuncio oficial y formal de la entidad como paso previo a la comunicación de que Hans Dieter Flick será el entrenador del equipo a partir de la próxima campaña. El técnico alemán ya se encuentra en Barcelona.

Como había adelantado Xavi, tanto en su renuncia voluntaria que anuncio en enero, como en la asunción de la decisión unilateral de Joan Laporta el pasado viernes, el entrenador barcelonista renuncia por completo a toda la ficha que debería cobrar. La reunión final se produjo entre Deco, el director deportivo y Fernando Solanas, el agente de Xavi.

El montante total del contrato particular de Xavi supera los 11 millones de euros brutos. No obstante, el entrenador sí ha pedido que todos sus ayudantes (sus dos asistentes, el preparador físico, un fiosterapeuta, tres analistas y un asesor de comunicación), cobren íntegramente sus contratos. Xavi también ha reclamado el dinero que adelantó en 2021 cuando el Al Sadd, el club de Qatar al que dirigía, reclamó a última hora que el Barça pagara la cláusula de rescisión para liberarle. Sin dinero y sin 'fair play', obligado a pagar la ficha que Ronald Koeman exigió por su destitución, el club no pudo atenter la totalidad de esa demanda y la sufragó Xavi, más de tres millones de euros brutos (alrededor de 2,5 netos) que ahora recupera.