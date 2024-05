A Irmandiña, máis que fútbol

“Toca activar a conta atrás. Será unha xornada festiva, lúdica, cultural, deportiva...”, anticipa César Méndez, membro do departamento de comunicación da Federación Galega de Fútbol. A selección galega masculina absoluta volta á actividade. O empate con Venezuela en Riazor no 2016 era ata o de agora a última aparición. A secuencia reanúdase este venres (20:00), en Balaídos, perante Panamá. O amigable será o acto central pero non único na axenda. “O fútbol tamén é cultura”, defende o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García. “Non é un partido normal. Está xogando a selección galega. Poucas cousas hai o quizais ningunha que mova tanta poboación, tanto sentimento e tanta identidade como é o fútbol nos nosos días. Isto ten unha significación moi especial”.

A ese vencello entre deporte e cultura atende o deseño do cartel promocional. Elaborouno María José Pulido “buscando o ritmo da forma, baseándome no movemento das pernas e dos pés, incorporando as cores principais da selección galega e Panamá, cun gran balón negro de fondo para que sobresaísen eses dous tonos”, explica a artista. Para a ocasión tamén se teñen confeccionado as camisetas de xogo, á venda na tenda web da federación pero xa esgotadas en moitas tallas. Fixéronse tamén camisetas conmemorativas.

A interpretación do himno galego xusto antes do partido é un acto ó que a organización quere darlle “unha relevancia especial”, admite Valentín García. Da interpretación vanse encargar as compoñentes de Tanxugueiras. A letra de Os Rumorosos estará en cartaces distribuidos por cada asento do estadio.

Por outra banda, a Federación Galega instalará unha zona recreativa para os siareiros nos arredores do estadio. Estará activa dende as 18:00 horas deste venres con inchables para os máis cativos e música. Nos soportais colgará unha exposición fotográfica con imaxes dese último partido ante Venezuela. E antes, pola mañá (12:30), persoeiros vestiránse de curto no Federativo de Coia.

O evento chave é esa encontro da Irmandiña con Panamá. Hoxe coñecerase a convocatoria feita por Diego Martínez. O seleccionador dará a súa rolda de prensa e concentrará ós xogadores o xoves. “A nosa ilusión é máxima. E sería telo que facer todos os anos”, afirma o vicepresidente da Federación Galega, Fernando Iglesias. “O custe económico é moi grande. Queremos involucrar a todas as institucións . Puxemos prezos económicos para intentar encher Balaídos. Se está selección é capaz de que Lucas Pérez e Iago se unan e amosen que esta é una soa afección, para nós xa é unha satisfacción”.