El Celta C deja los deberes para el campo de Barreiro

0 Sarriana: Javi Liz; Susavila (Herrero, minuto 81), Maxi, Édgar (Keko, minuto 81), Tijan, Brais, Miguel, Jacobo (Ruchi, minuto 74), Arona, Cuadrado (Giammattei, minuto 67) y Diego Rey (Iñaki, minuto 74). 0 Celta C Gran Peña: Álex Vila; Tarensi, Piay, Samu, Ju, Cantero, Rivera (Mario, minuto 86), Diego, Álex González (Álex Millán, minuto 65), Óscar Lorenzo (Roi Tato, minuto 74) y Robert (Óscar Gil, minuto 65). Árbitro: Rodríguez Montes, auxiliado por Martino_Quintela y Sánchez Fernández. Amonestó al local Miguel; y al visitante Samu. Incidencias: Encuentro de ida del play off de ascenso a Segunda RFEF disputado en el campo de A Ribela, ante unos 2.000 espectadores.

Sin goles y sin demasiado fútbol en A Ribela. Todo se va a decidir en el partido de vuelta de la eliminatoria en donde el Celta C Gran Peña espera hacer valer su condición de local para doblegar a un rival que le puso las cosas difíciles en la ida. Solamente la falta de acierto en sus acciones de ataque le privaron de la victoria ante su público.

La primera parte estuvo marcada por la igualdad de fuerzas, aunque fue la Sarriana la que tuvo más posesión del balón y generó algo más de peligro en la portería de un Álex Vila, muy bien custodiado por su defensa. Por su parte, el filial celtiña se esforzó mucho en mantener su portería a cero, aunque sus ocasiones para abrir el marcador fueron prácticamente nulas.

Tras el paso por los vestuarios, los lucenses intensificaron más su presencia en la portería viguesa. Sin embargo, el Gran Peña de Luis Bonilla continuó firme y fue un auténtico muro. Los minutos se fueron consumiendo y afloraron los nervios en las filas locales al ver que el marcador no sufría cambios.

Los últimos minutos fueron de presión total de la Sarriana, pero con muy escasa fortuna en el remate final.

El Celta C Gran Peña estuvo mejor en la segunda parte. En la primera se limitó a no dejar que la Sarriana llegara con peligro, pero tras el paso por los vestuarios el equipo intentó dar un paso al frente para meterle miedo al equipo local.

Y es que en eliminatorias como esta, es importante llegar vivo al segundo partido, por varios motivos. El primero de ellos es que juegas en tu campo y ante tu afición, y eso es un plus adicional.

Pero es que además, el Celta C Gran Peña contará con el factor clasificatorio. Y es que si la semana que viene, el partido finaliza con empate en el marcador, se disputará una prórroga de treinta minutos adicionales. En el caso de que se mantenga la igualdad, no se lanzarán penaltis, sino que será el Celta C Gran Peña el que se clasifique para la final gallega, al haber conseguido una mejor clasificación durante la temporada regular.

Un premio al trabajo realizado durante toda la temporada, y que suele ser muy importante.