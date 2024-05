Las hermanas Dapena firman el doblete en el Nacional de Pamplona

Este pasado fin de semana las hermanas viguesas Aintzane Dapena y Eneritz Dapena se desplazaron a Pamplona para competir en el Campeonato de España de Gimnasia de Trampolín donde compitieron cerca de 600 gimnastas repartidos entre el Nacional de Base y el Campeonato de Elite.

En la jornada del sábado Aintzane se proclamaba Campeona de España de Tumbling por novena vez en la categoría senior ,con un pase que hacía 5 años que no realizaba. “Cinco años desde la última vez que competí con este ejercicio en el Mundial de Tokio, con una operación de tobillo de por medio y muchos pensamientos de que no sería capaz de volver a hacerlo. El trabajo durante estos años fue frustrante, sentir que no avanzas y que estás estancada no ayuda. Pero mi doble en plancha está de vuelta! “ , decía Aintzane al finalizar el campeonato.

Un momento de la actuación de Dapena. / FDV

Pero es que minutos antes su hermana Eneritz realizaba un pase en la final que también le daba el oro en la categoría presenior.”Muy contenta por el oro individual y también por el del equipo. Nos vamos a casa con dos oros”, decía Eneritz .

Acabaron la jornada con la Final de Tumbling por equipos donde junto con sus compañeras Lidia Farrapeira y Melania Rodriguez conquistaban el Campeonato para el Ximnasia Pontevedra.

Aunque el Tumbling no es modalidad olímpica su temporada todavía no acaba aquí, y es que las 4 estarán en Grecia en el mes de julio para realizar un Training Camp con los mejores entrenadores y gimnastas de esta especialidad a nivel mundial.