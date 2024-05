No importa el final, sino el camino. Aunque el Conservas Orbe Rubensa regrese de Elche con amargura en el paladar, pronto esta temporada se le endulzará en el análisis y se grabará sonriente en el recuerdo. El equipo porriñés ha protagonizado el mejor ejercicio liguero de su historia; cuarto en la fase regular y semifinalista. El club, sostenido sobre el tándem que Abel Estévez e Isma Martínez componen en despacho y banquillo, se trazó hace tiempo una hoja de ruta que está cumpliendo de manera escrupulosa. Con paciencia para gestionar los disgustos y eficacia para rentabilizar los aciertos, que no siempre responden a una aritmética precisa, el crecimiento se mantiene constante.

Maider Barros se levanta desde el extremo. | // ATTICGO ELCHE / Armando Álvarez

Cierto que Isma y sus jugadoras no habían acudido a Elche saciadas sino sintiéndose con derecho a aspirar al título. El 27-26 cosechado en la ida legitimaba sus sueños. Pero el nuevo sistema de competición incluía una trampa en su aparente ventaja. No cuentan los guarismos en este play off. Al Orbe Rubensa le bastaba con empatar para clasificarse para la final. En el peor de los casos, tenía asegurada la prórroga, independientemente de la contundencia de la derrota. Pero quizá esa certeza, cuando el Elche soltó amarras en la segunda mitad, provocó una caída de tensión que después no se pudo remediar. La cabeza, bajo presión, no funciona como un resorte que se activa a voluntad.

Amargura en el paladar, dul zura para el recuerdo / Armando Álvarez

No faltó intensidad, desde luego, en el planteamiento inicial de la escuadra gallega. El arranque obedece más a la calidad del conjunto anfitrión, al fin y al cabo campeón de la fase regular. La defensa ilicitana se centró en cegar la conexión con Carmen Prelchi –cuyo fichaje al final por el Elche se ha convertido en una especie de intercambio con Zhukova–. Morales paró bien por el extremo, lo que mantendría en general, y el Orbe Rubensa se asió a la respiración asistida de acciones individuales de su primera línea.

El Elche llegó a mandar 7-4, en su primer amago de ruptura. El Orbe Rubensa no aprovechaba las exclusiones previsibles de las locales, las más sancionadas de la liga a causa de su agresividad y profundidad. Ya había anticipado Isma que leer bien esas situaciones iba a ser un factor clave. No aguardaba, en cambio, que las suyas incluso sufriesen más dos minutos –4 por 3 del Elche– en la primera mitad.

Reaccionaron, con todo, las porriñesas, que disfrutaron de su mejor juego mediado el primer periodo. El ataque estático mejoró su circulación, se acentuó el atrevimiento en las transiciones y tras la igualada 8-8 el Orbe Rubensa siguió enganchado al Elche hasta el 12-11.

La derrota se cimentó en los minutos anteriores al descanso. Varias imprecisiones (14-11) se prolongaron en la reanudación. Fue entonces cuando se produjo esa desconexión, que Isma no pudo remediar con un tiempo muerto en el minuto 40 (18-12). A partir de ahí, lo que restaba de tiempo reglamentario se convertió en el preámbulo de la prórroga, en apariencia insípido pero en realidad sutancial. El Atticgo Elche agigantaba su confianza y el Conservas Orbe Rubensa masticaba lo que no deja de ser un doloroso 30-19.

El inicio de la prórroga demostró que la dinámica no iba a variar. Las porriñesas no lograron anotar en los primeros cinco minutos (3-0), con Morales deteniéndole un penalti a Casasola. Y aunque Palomino, en la portería contraria, realizó una actuación muy meritoria, cualquier opción se agotó tras el 3-1. El reloj voló entonces, con unas porriñesas lanzándose a una anticipación que las abrió en canal.

Seguramente al Conservas Orbe Rubensa, aunque Isma Martínez haya explorado la profundidad de su banquillo, se le haya agotado la energía en estos últimos compases de la temporada. El equipo añoró desde luego a Paulina Pérez Buforn, la bombardera ibicencia, en cuya zurda se han refugiado muchas veces o que les ha servido de chispa para remontar. Pero Buforn se luxó un dedo en los cuartos de final de la Copa de la Reina, ante el Aula Valladolid, y el vendaje no la libró del evidente malestar.

Sin incertidumbre, Isma felicitó sinceramente a Joaquín Rocamora mientras se gastaban los últimos segundos. Ningún reparo al Atticgo Elche, que esperará rival entre el Bera Bera y el Málaga. Ningún reproche para sus jugadoras, hoy seguramente tristes pero en las que pronto imperará el orgullo de un gran año.