Con el signo de multiplicar

Luis Ángel Guimeráns, Guime para la cancha y la vida, se ilusionó cuando O Marisquiño incluyó en su programación el baloncesto 3x3. Recuerda haber tanteado a jugadores de LEB Plata para construir un equipo.

–Son palabras mayores, hay gente de mucho nivel –le replicaban, negándose.

Lo cita para contradecir a “esos que opinan que esto no es baloncesto”. Guime lleva 20 años jugándolo. Ha conquistado torneos en Baiona o Pontevedra. Quedó tercero dos veces en el de Moraña, el principal gallego de la época, que organizaba el agente Saúl Ares. Lo experimentado en O Marisquiño acabó por decidirlo. Su hechura se llama Vigo 3x3; el segundo club gallego de esta modalidad inscrito legalmente, tras el fundado en Boiro. Más que suma, multiplica.

Guime se sintió competitivo en sus tres participaciones en O Marisquiño. Percibió que existía talento suficiente en el baloncesto vigués. También la coyuntura general alimentaba su visión. El 3x3 vive una etapa de efervescencia desde que ha adquirido el marchamo olímpico. En España, aunque no existe una liga unificada, se ha ampliado la oferta de torneos privados. Para competir en los mejores, no vale con organizar equipos de ocasión. Se necesitan estructuras estables, que puedan ir adquiriendo puntos FIBA en el escalafón.

Guime al fin se decidió. El parto ha resultado arduo. Aunque se presenta ahora, la fecha de fundación se ha fijado en 2023 y su trabajo ya había empezado meses antes. En el proceso burocrático le han ayudado administrativos de las federaciones gallegas de balonmano, ajedrez o motonáutica. Guime se encarga de la seguridad en la Casa do Deporte, de Luis Ksado. Con esta ayuda se le retribuye su bonhomía. Ayer muchos acudieron al salón de actos. “Eres de la familia”, lo santificó el jefe del Servicio Provincial de Deportes de Pontevedra, Daniel Benavides.

En general, se le reconoce el atrevimiento. “Tienes mucho mérito”, declara la vicepresidenta de la Federación Gallega de Baloncesto, Susana García Senra. Con solo dos clubes, no se concitan las condiciones para que exista una competición autonómica reglada. Pero García Senra confía en que cunda el ejemplo. “Esperamos que suceda pronto. A Guime le deseamos mucho éxito en este proyecto”.

Como madrina ejerce Marta Canella. La excéltica, actualmente en el Girona, dedica desde hace algunos años sus veranos al 3x3. Y aunque en esta ocasión no ha sido incluida en la lista de la selección absoluta para el Preolímpico, nadie le podrá arrebatar el título europeo que logró en 2021, entre otros jalones que adornan su palmarés. “Celebro que haya unos valientes que se han aventurado a abrir el segundo club aquí en Galicia”, destaca la baionesa. “El 3x3 es una modalidad maravillosa. Me ha dado mucho. Ha sido como un segundo comienzo que me ha regalado estos grandes momentos ya con una edad en la que piensas que no te tocan esas cosas de volver a la selección. Espero que tengáis muchos éxitos, que disfrutéis del camino y de la comunidad 3x3, que es muy bonita”.

Más allá de su caché, aún no podrá alinearse Canella con el Vigo 3x3. El club nace exclusivamente con sección masculina. Guime intentó enrolar a jugadoras del Celta o del Arxil. Las circunstancias no lo propiciaron. “Lo he intentado crear con el humilde presupuesto que manejo, pero no haré equipo femenino este año. Para el siguiente es uno de los objetivos”, promete Guime.

Sí se ha completado la formación masculina. Él, además de presidente, ejercerá de entrenador y se incluirá en el roster cuando se le necesite. “Como Marc Gasol”, bromea. Javier Santorio Cuartero, Alexandre Pérez Correa “Vigas”, Alesander Pérez Barriga y Javier Domínguez Fraiz son las otras piezas habitualmente disponibles. Y se añade un internacional comprometido con otro equipo pero que los reforzará cuando su agenda lo permita. Como vicepresidente actúa José Luis Míguez, que comandó el Breogán en los ochenta.

“Tenemos mucha ilusión con este primer equipo federado de Vigo”, declara Vigas. “Tenemos que coger experiencia. Seremos los novatos en O Marisquiño. Hay mucho nivel, pero Guime ha fichado buenos jugadores”. Antes de la cita olívica afrontarán media docena de torneos en Portugal para subir posiciones en el ranking. A más largo plazo, Guime ambiciona disputar la Liga Indoor, auspiciada por la Federación Española. “Me muero por jugar en ella. Es como la ACB y me seduce. Si no hemos desentonado contra la selección nacional en O Marisquiño, no creo que lo hagamos mucho peor en esa liga”.

Patrocinado por Zorka, Sistemas de Seguridad J.L. y Servisub Obras y Servicios (Grupo Roslev), Vigo 3x3 es “un proyecto muy serio”, establece Benavides, que se dirige a Guime: “Seguro que ese sueño que tienes de llevar el nombre de Vigo por toda España se va a cumplir. Haces las cosas despacio, seguras pero sobre todo con visión de futuro y amor al deporte”.