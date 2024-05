Este es el camino

Hoy creo un poco más en el futuro del Celta. Pese a la derrota que, como dijo Saramago, “tiene la ventaja de que nunca es definitiva”. El Metropolitano es uno de esos campos y el Atlético uno de esos rivales contra los que el Celta tradicionalmente no quiere saber nada y frente a los que suele regalarnos actuaciones que invitan a la depresión. No sucedió eso el domingo. Después de veinte primeros minutos que parecía confirmar la teoría anterior (si no es por Guaita la tarde ya se hubiera arruinado antes de empezar) el Celta jugó con inteligencia, descaro y belleza por momentos hasta superar a los colchoneros. Le faltaron detalles en los últimos veinte metros para producir más ocasiones, pero por la entidad del rival y del escenario me parece lo mejor que ha hecho el equipo desde que Claudio se sentó en el banquillo. Si este va a ser el camino futuro crecerá la esperanza en torno al equipo y la grada creerá como nunca. Porque Claudio no solo debe mejorar al equipo sino que tiene que combatir viejos complejos. El domingo lo hizo y eso me parece casi más importante que el resultado en sí.

Puede que sea una de las noticias más esperadas en el Celta desde hace mucho tiempo. Marián Mouriño cumplió su promesa (lo está haciendo con la mayoría) y empezó a deslizar detalles sobre el equipo femenino que la próxima temporada se pondrá en marcha. Se llamarán “As Celtas” y nacen tras un acuerdo con el UD Mos cuyo lugar ocuparán en Tercera Federación. Aún faltan por conocer detalles sobre los términos del trato y quedan preguntas en el aire. Tampoco conoceremos la parte más compleja que es aquella que tiene que ver con el cambio de planes protagonizado por el Celta que hace no mucho tenía pensado poner en marcha este proyecto con un equipo diferente… Pero bueno, que bienvenidas sean y que ojalá su vida sea larga, exitosa y, sobre todo, ejemplar.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

“Qué decir de Claudio: es mi descubridor”

Carlos Domínguez aún juega con un número por encima del 25. Cosas de contratos y fichas que poco tiene que ver con la realidad en la que se mueve este central. Hace tiempo que futbolísticamente el vigués ocupa un lugar por debajo de ese dorsal. En esta entrevista Carlos repasa su momento, analiza su estado de forma, la evolución que ha experimentado esta temporada, las circunstancias por las que ha pasado el equipo y sobre todo lo que ha supuesto la llegada de Claudio Giráldez, alguien a quien señala como su descubridor. Como tantos otros, el defensa no lo dice claramente pero su lenguaje (el transcrito en la charla y el corporal) celebra la realidad en la que ahora se mueve el Celta de la mano del técnico portugués.

A papi lo esperan en casa

Javi Díaz se acerca a su último día en el balonmano. Cerca de los cincuenta años el portero rosaleiro está a punto de echar el cierre a una trayectoria extraordinaria que le ha llevado por un puñado de equipos a lo largo de varias décadas. De todos ellos se marchó querido y respetado, lo que dice mucho del protagonista de esta historia que Armando Álvarez desgrana con delicadeza. Hace un par de años Javi recibió la llamada de su casa, del equipo donde había comenzado a jugar al balonmano, para cerrar de forma perfecta su carrera. Si nada raro pasa dentro de unos días en Burgos y el Novás evita el play-out la vida de Javi Díaz como portero de balonmano se habrá terminado. Y desde muchos lugares de Galicia y de España sonará un estruendoso “gracias”.

Historias irrepetible

Tengo amigos del Atlético de Madrid a quienes cuando quiero poner de los nervios les suelto sin venir a cuento el nombre de Schwarzenbeck, el viejo ogro de su historia, el hombre que en Heysel les impidió conquistar la primera Copa de Europa de su historia con un disparo desde treinta metros cuando la prórroga estaba a punto de terminar. Aquel central del Bayern, a quien en España solo se citaba para recordar esa famosa jugada, quedó reducido en el imaginario popular a un disparo. Aprovechando que el miércoles se cumplen cincuenta años del famoso partido y del célebre gol recordamos la historia de este defensa que fue el mejor socio y compañero que Beckenbauer pudo encontrar en el fútbol. Palmarés inigualable, ejemplar dentro y fuera del campo. Uno de los grandes que ha dado Alemania a este deporte. Infinitamente más que un simple disparo…por muy importante que fuese aquel gol.

Vámonos que el miércoles ya tenemos fútbol de nuevo. Ya sé que algunos andan inquietos con los resultados de este fin de semana, pero no me van a convencer para ponerme a temblar. Se lo recordaré el próximo lunes cuando nos reencontremos.

Suscríbete para seguir leyendo