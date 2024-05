El SAR Mobility se despide con dignidad

"SERMARTHER S.L." TACORONTE LECOMAR13 DE MAYO, 31 – 30 SAR OP MOBILITY 31. "SERMARTHER S.L." TACORONTE LECOMAR13 DE MAYO: Raul González, Óscar Rivero, Guillermo Navarro, Diego Hernández (3), Alby Regalado (12), Jiménez, Ángel Blas, Néstor Cuevas, Owen Fraind (2), Marco Antonio Hernández (1). Ricardo García, Tarek Abdelkader (1), Alonso Correa (1), Sergio González, David Fernández (5), Carlos Abián (6). 30. SAR OP MOBILITY: Pablo Sánchez, Aarón Fernández (2), Manuel Pérez (4), Imanol Cobian (4), David Blanco (5), Iago Docal (3), Javier Rivas (3), Gabriel Pazos (1), Lucas Bouzón, Gabriel Martínez, Iván Vázquez (1), José Alberto Carballido (3), Adrián Alonso, Daniel Pereira, Alan Sergio Castro (4). ÁRBITROS: Markel Domínguez e Igor Hurtado. Excluyeron dos minutos a Óscar Luis Rivero, Alonso Correa, David Fernández y Carlos Abián, por el Tacoronte y a Javier Rivas, por la SAR. PARCIALES: 2-3, 3-4, 8-7, 10-10, 13-12, 18-15 (descanso), 21-15, 25-19, 26-20, 28-23, 29-26, 31-30 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de ascenso a Primera Nacional Masculino del sector B, disputado en Lubaki Kiroldegia.

La SAR OP Mobility cayó derrotada por la mínima en el tercer partido de la fase de ascenso frente el Tacoronte Lecomar13 de mayo canario. El conjunto redondelano dio la cara en todo momento en este sector, pero le faltó la suerte necesaria en los momentos clave para poder conseguir la victoria.

En el partido de ayer, y ya sin opciones de ascenso, el equipo gallego no puedo contar con Alexandre Cernedas que se lesionó el sábado. El choque comenzó igualado, pero en el inicio de la segunda mitad el conjunto canario se escapó en el marcador. Pese a ello, la SAR no bajó nunca los brazos porque quería despedirse de la fase y de su capitán Gabo con una victoria. Así, lucharon hasta el final y lograron ponerse a sólo un gol a falta de cinco segundos, pero ya no hubo tiempo para más.