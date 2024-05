El Bembrive aplaza su alirón

1. Bembrive FS (1+0): Ana Vázquez; María González, Lucía González “Lutxi”, Clau (1p), Mar Fernández -cinco inicial-, Jessi Lores, Bea Mateos, Lucía Casal “Luca” y Andrea Rivero. 1. CD Segosala (0+1): Laura Hernando; María del Valle, Miriam Esteban, Alejandra Llorente, Claudia Garrido -cinco inicial-, Carmen Cuéllar (p), Sandra González, Cristina González, María Macías, Cristina de Andrés (1) y Sara Pirog. Árbitros: Daniel Dacal (Delegación de Vigo) y Álvaro Sobral (Delegación de Pontevedra). Amonestaron a las locales María González, Andrea, Mateos y Clau, y a su segundo entrenador, y a las visitantes Laura Hernando y María Macías. Goles: 1-0 (min. 5), Clau, de penalti. 1-1 (min. 34), De Andrés, de falta directa. Incidencias: Polideportivo municipal Vicente Álvarez. Lleno. Antepenúltima jornada del grupo 1 de Segunda División.

El Bembrive FS tuvo el alirón durante casi toda la primera parte, incluso con opciones para sentenciar en sus mejores minutos ofensivos, pero un juego más atinado del quinteto rival en el segundo tiempo y la impaciencia local, con demasiadas pérdidas de balón, acabó dejando en tablas el duelo entre primer y segundo clasificado. Las viguesas mantienen los seis puntos de ventaja sobre las segovianas y necesitan uno solo punto en las dos jornadas que restan (a domicilio ante el Rodiles asturiano, que se juega los play-offs, y frente al Cidade das Burgas en Bembrive) para sentenciar el título.

Las de “Pitu” García tuvieron una notable primera mitad. Con el tempranero gol -derribo de la portera visitante a Clau- de la “9” morracense, las verdes dispusieron de ocasiones para ampliar la renta. Clau avisaba de falta directa, desviada a saque de esquina por la guardameta (min. 11), y cuatro segundos después, Mar recibía sola en el saque de esquina, a un metro de la portería, pero remataba alto. Tal era la ofensiva viguesa que el técnico visitante pedía tiempo muerto (min. 12). El Segosala reaccionó y Ana tuvo que emplearse a fondo en tres remates castellanos.

Penalti a Clau. / José Lores

Clau dispuso de sus acciones inmejorables. En el minuto 14, un mano a mano con Cuéllar que ésta atajó. Cuatro minutos más tarde, un contragolpe que acabó con el chut de la de Aldán al palo izquierdo. Hubo más: Mar asistía a Lutxi para que ésta mandara fuera un excelente remate a 27 segundos del descanso. Y antes Clau había regalado otro pase perfecto a Mar para que ésta, sola, rematase fuera.

Pintaba bien. O no. Porque en deporte no hay máxima más contundente que la que sostiene que quien perdona, paga. Tras el paso por vestuarios, el Segosala fue otro. Más contundente por las alas, más dominador, más todo. Ayudado por el error vigués de precipitarse, las de Agustín Pérez tomaron el control, lideradas por la internacional Sub 17 Miri.

El primer aviso, de Claudia Garrido tras error en el pase de Ana Vázquez, llegó a los veintiún segundos. Miri disponía de un gran disparo fuera y de un lanzamiento al larguero (min. 22). Clau intentó sus diagonales esta vez sin fortuna, pero suya fue la asistencia a Mar para que sola, la viguesa no fuera capaz de encontrar más que el cuerpo de la portera visitante en su disparo (min. 28).

Celebración del gol local. / José Lores

El partido entró en una fase descontrolada. Malo para las gallegas, que además recibieron su quinta falta en contra a seis minutos del final. Demasiado tiempo. Y llegó el empate. Una falta señalada sobre Miri dio lugar al obús que supuso el 1-1.

El Bembrive perdía de forma nerviosa posesiones por impaciencia, pese a que “Pitu” pedía cabeza a sus jugadoras. El resultado les seguía sirviendo, pero sus errores provocaron unos minutos finales tan agónicos como emocionantes.

Con las tablas, las viguesas suman 67 puntos, el Ourense Ontime recupera la segunda plaza (62) y el Segosala se mete tercero (61). Las ourensanas, por ser filial, no irán al play-off, pero pueden incordiar a todos. La próxima jornada, penúltima, Segosala-Ourense y Rodiles-Bembrive.