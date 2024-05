El Everest del atletismo

Para Oxford el 6 de mayo no es un día más. La fecha permanece impresa en una placa junto a la pista de Iffley Road para recordar lo sucedido allí hace hoy setenta años. Con tal motivo, para celebrar el aniversario de la llegada a este “Everest atlético”, han programado todo tipo de actos y carreras para celebrar una gesta que aún ahora sigue despertando admiración en el mundo y toda clase de literatura.

En 1954 Roger Bannister era un espigado estudiante de medicina al que le faltaban pocos meses para abandonar el atletismo. Su carrera estaba jalonada de notables resultados –incluido un cuarto puesto en los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952–, pero ya no le quedaban demasiadas tardes de gloria. Estaba a punto de comenzar el doctorado en neurocirujía lo que le dejaba sin tiempo para seguir progresando en un deporte que no entendía todavía el significado de la palabra profesionalismo.

El británico estaba a punto de dejar el atletismo para centrarse en la medicina

Bannister, como la mayoría de los grandes atletas ingleses, provenía de una familia de clase alta que le había enviado a los mejores colegios y universidades de Inglaterra donde el atletismo –sobre todo el medio fondo– y el remo eran una religión. Fue precisamente en Oxford, en su universidad, donde Bannister se había citado con la historia. En aquel tiempo la frontera de los cuatro minutos en la milla era una de esas barreras simbólicas que el hombre necesitaba derribar. Un puñado de atletas se lanzaron a la aventura con el deseo de ser los primeros en conseguirlo y tras ellos, los medios de comunicación, que daban altavoz a sus intentos, y los cientos de aficionados que se acercaban a las viejas pistas de ceniza atraídos por la posibilidad de ser los primeros en asistir a un acontecimiento como ése. Durante dos años la persecución de los cuatro minutos fue intensa y emocionante.

Bannister era uno de los grandes aspirantes a conseguirlo, pero a quien señalaban los especialistas y también la lógica era al australiano John Landy. Nadie se había acercado más veces al objetivo que él y parecía por delante del grupo de aspirantes en el que estaban Bannister, el americano Wes Santee y tal vez el belga Gaston Rieff. Todos ellos habían acreditado entre 1952 y 1954 marcas dos segundos por encima de los cuatro minutos y era evidente que el momento estaba cerca. Por eso aumentó la presión y el ansia en los atletas por ser los primeros. Landy fijó su intento principal para el mes de junio de 1954 en Turku (Finlandia) y eso abrió una importante ventana de oportunidad al resto para correr en primavera los 1.609 metros en menos de 240 segundos.

Desde hacía tiempo Bannister venía trabajando con el vienés Franz Stampfl, otro de los personajes claves en esta historia. Se lo presentó su amigo y compañero Chris Chataway. Era un entrenador vienés que había trabajado para la Federación Inglesa después de conducir a una escuela modesta al título de campeón nacional. Después de sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial a una reclusión de varios años y al hundimiento del barco en el que cruzaba el Atlántico tras ser alcanzado por un submarino alemán, Stampfl se centró en su trabajo como técnico en Inglaterra y en perfeccionar el entrenamiento por intervalos que tan buenos resultados ofrecía. Este austríaco, que entrenaría hasta los noventa sentado en una silla de ruedas debido a los daños causados en un accidente de tráfico en Melbourne, al ser arrollado por unos jóvenes que estaban compitiendo en una carrera, fue el gran ideólogo del intento de Bannister. Suyo fue el plan que sus discípulos siguieron al dedillo.

El 6 de mayo de 1954 fue la fecha elegida. Más de tres mil personas se congregaron en la pista de Oxford, muchos de ellos estudiantes, compañeros de los atletas en la mayoría de los casos. Las condiciones no parecían las mejores porque había un incómodo viento que Bannister notaría especialmente en los últimos doscientos metros, el instante decisivo de la tarde. En la salida se alinearon ocho grandes especialistas en la distancia. Dos de ellos, Brasher y Chataway, ejercerían de liebres con la intención de pasar a falta de cuatrocientos metros en torno a los 2:58 minutos. Brasher sería el encargado de lanzar la prueba, pero el papel de Chataway era clave porque tendría que resistir hasta los 1.200 metros. Su caso era curioso. Tan buen atleta o mejor que Bannister, hizo un esfuerzo enorme para ayudar a su amigo en Oxford. Chataway era atleta de distancias superiores (una caída al tropezar con el borde de la pista le impidió seguramente estar en el podio olímpico de los 5.000 metros en 1952) pero acondicionó su entrenamiento para estar en disposición de colaborar con Bannister y cumplir con el papel que Stampfl, por quien sentía verdadera devoción, le había marcado.

Bannister dio desde el comienzo cierta sensación de nerviosismo. El griterío del público le impidió escuchar con claridad el primer parcial y entendió que iban demasiado lentos por lo que comenzó a gritar “faster, faster” (más rápido, más rápido). Pero Brasher no se inquietó. Él sí había escuchado a Stampfl que cronómetro en mano les esperaba junto a la meta. Sabía que ése era el ritmo ideal y que un acelerón condenaría la prueba al fracaso. Cumplió hasta cerca de los 800 metros momento en el que Chataway tomó el mando con el objetivo de cuidar de Bannister hasta la última vuelta. Lo hizo con la precisión de un relojero, luchando contra la resistencia que ejercía el aire y protegiendo del mismo a Bannister. Pasaron en poco menos de tres minutos la última vuelta lo que significaba que había que cubrir el último 400 en menos de sesenta segundos. Hoy parece un paseo en cualquier prueba de mediofondo, pero en aquel tiempo suponía un logro descomunal. Chataway, mediada la primera curva se dejó ir a un lado y Bannister se quedó por primera vez solo. La ventisca le castigó con dureza en ese tramo, pero el atleta londinense apretó los dientes y cubrió una imponente última recta que hizo albergar toda clase de esperanzas. Llegó muerto, con el gesto casi descompuesto. Stampfl y sus compañeros le agarraron para que no se desplomase. No se había guardado nada dentro.

El estadio contuvo la respiración. No eran tiempos de marcadores electrónicos, ni de datos instantáneos y el público aguardaba al encargado de la megafonía para conocer los tiempos una vez corroborados por los jueces. Norris McWirter, un antiguo atleta que trabajaba para la BBC y que años después con su hermano tuvo la idea de fundar el Libro Récord de los Guinness, era el responsable de esa tarea en Oxford aquella tarde. El hombre le añadió toda la emoción del mundo con una retórica digna de la mejor escuela británica. El anuncio que escucharon los presentes en la pista de Iffley Road fue el siguiente: “Estimados señoras y señores: he aquí el resultado del noveno evento de la tarde, la milla. Primero, el número 41, Roger Bannister de la Amateur Athletic Association, antiguamente colegio Exeter y Merton, con un tiempo que se constituye como nuevo récord de pista, y estando sujeto a confirmación se constituye también nuevo récord británico, europeo, del Imperio Británico y récord mundial. El tiempo es de tres minutos......” Nadie escuchó más. El estruendo lo invadió todo. A nadie interesaba los apellidos de la marca. Por primera vez un hombre había sido capaz de bajar de los cuatro minutos (3:59.4 fue la marca oficial). Bannister se fundió en un abrazo con sus compañeros de gesta. Hubiera sido imposible sin Brasher, sin Stampfl y sobre todo sin Chataway. John Landy, que ya estaba en Finlandia entrenando, recibió a las pocas horas el telegrama que le anunciaba que ya no sería el primer hombre en bajar de los cuatro minutos. Su reacción fue enviar de inmediato otro mensaje felicitando a quien tantas veces había sido su rival en la pista. Sucedió en Oxford una tarde de ventisca del 6 de mayo de 1954.

