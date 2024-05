La furgoneta voladora

“La ilusión que nos une”, proclama el rotulado de la furgoneta en su viene y va por la A-52. En su interior, cuatro jugadores y dos miembros del cuerpo técnico del Ourense CF que residen en Vigo o alrededores, la mayoría con pasado céltico. Cinco mañanas a la semana viajan juntos a los entrenamientos. El fútbol les ha premiado tanto asfalto. La escuadra azul acaba de conquistar el ascenso a Primera RFEF. Un éxito que también se ha cocinado sobre ruedas.

Adrián Abalo se desvinculó del Celta en 2021 después de seis años impartiendo doctrina en la cantera y los dos últimos, además, en el departamento de metodología. “No llegamos a un acuerdo por expectativas, rol...”, explica. Poco antes el entrenador jefe del Ourense CF, Rubén Domínguez, se había quedado sin segundo. El coruñés Darío Cotelo había aceptado una oferta del Deportivo. Domínguez, que veraneaba en Baiona, contactó con Abalo. Se reunieron en Nigrán. “No conocía de nada a Rubén. Él se enteró de que había salido del Celta. Entiendo que llamó a varios igual que a mí. Es un loco del scouting. No sé ni cómo consiguió mi número. Charlamos. Estuve valorando entre esto y una cosa de Valencia. En semana y pico me decidí”.

Pesó también una conversación posterior con el presidente, Camilo Díaz. “Ves una seriedad que no se da en muchos equipos de Tercera RFEF. Te presentan que entrenarás por la mañana o que hay acuerdos con pisos para tener jugadores... A nivel económico era un club más, no es que fuese muy por delante, pero se palpaba el buen hacer. Y la sintonía entre Camilo y Rubén es total”. Entre los tres gestionan hoy todo.

Cuando Abalo se incorporó al proyecto, ya había concretado su fichaje el moañés Gabri Palmás, celeste en juveniles, con Choco, Alondras y Compos en su currículo; también el vigués Nacho Fariña, que como cadete se ejercitó en A Madroa y que había probado fortuna en el Rayo B tras pasar por Choco y Coruxo. Con la temporada iniciada se incorporó el morañés Manu Rodríguez, veterano de mil cicatrices. El grupo expedicionario se formó enseguida entre Abalo, Palmás y Fariña, dosificando sus coches particulares. El club corría con los gastos. La furgoneta que posee el club se había entregado en usufructo a los procedentes de Santiago, más numerosos, a los que se había adherido Manu.

El Ourense CF logró el ascenso a Segunda en esa campaña. La plantilla se modificó en consecuencia. “En Tercera aspiras a un perfil de jugador y en Segunda, a otro”, determina Abalo. Se tasa en la dedicación exclusiva al fútbol; del 50% a que ahora solo tres o cuatro lo compaginen con otros oficios. Esa reestructuración dejó al núcleo olívico como el más numeroso en 2022 y la furgoneta pasó a sus manos. Manu, que se retiraría al año siguiente para incorporarse al cuerpo técnico, giró al sur su itinerario. Ya en verano de 2023 llegó Brais Penela desde el Gran Peña Celta C y en el último mercado de invierno, Riki Mangana; otro exceleste, venezolano de nacimiento pero igualmente vigués de adopción, con paso por Coruxo, Compos y Cultural Leonesa.

Así se ha completado esa media docena que afronta casi 200 kilómetros cada día, entre ida y vuelta. La furgoneta ha congregado a veteranos “que saben lo duro que es el fútbol”, describe Abalo, y otros como el joven Penela, “una maravilla de chaval”, de la generación de Hugo Álvarez, Sotelo y Damián. Para los partidos en casa se les suma el responsable de redes sociales, Pablo Couto. La rutina está bien establecida. Palmás y Manu llegan desde Moaña y Moraña. Todos dejan sus vehículos en la Avenida de Madrid. El volante se rota. “El ambiente siempre es muy bueno. Se agradece. Es fundamental para que se hagan amenas tantas horas en la carretera”, asegura Palmás. Abalo añade que la armonía se mantuvo incluso en la temporada 22-23, en la que se logró la permanencia a través del play out. “Estábamos con miedo... Hablábamos de la vida o de otros ámbitos de fútbol”. El segundo entrenador bromea sobre los jugadores: “Son listos. No van a rajar de Rubén ni de mí. Siento que no lo hacen, sinceramente, pero nunca sería en la furgoneta”.

No se distinguen razones objetivas para el disgusto. El Ourense CF, once meses después de la angustia del play out, festeja el ascenso directo a Primera RFEF. Se certificó matemáticamente el pasado domingo en Oira, ante el Vetusta (2-0). Palmás resume: “Ha sido una temporada muy buena desde el principio y el equipo ha estado impecable en el tramo final”. El ariete, máximo goleador entre 2021 y 2023, ha aceptado un papel más secundario: “Me ha tocado aportar desde el banquillo y creo que he rendido bien. Estoy contento por haber podido ayudar”.

“A principios de año te imaginas un año muy bueno y entrar en el play off de quinto. Ni el más optimista podía imaginar que se fuera a dar así”, admite Abalo. “Hay que aprovechar la ola buena”. Porque Primera RFEF, así lo anticipa, “es como una Segunda B élite, sin control económico. El mayor salto entre categorías, de las cinco primeras del fútbol español, es el que vamos a dar nosotros”. Palmás precisa: “El club ha ido creciendo cada año y esperemos que siga. Llegar al fútbol profesional era un objetivo muy a largo plazo. Estábamos en Tercera RFEF. Ahora solo estamos un escalón por debajo y es más factible. Pero no hay que volverse loco. Primero habrá que asentarse”.

Siglas cainitas

Existen fronteras geográficas y emocionales en el minifundio futbolístico. Militancias que se legan y religiones que se difunden, aunque el tiempo lo haya revuelto todo. Cuando las deudas condujeron a la liquidación del Club Deportivo Ourense en julio de 2014, el Ponte Ourense Club de Fútbol se desprendió de ese Ponte que lo limitaba al barrio del viaducto romano; incluso con concello propio, el de Canedo, hasta 1941. Una maniobra mal aceptada por los herederos espirituales de la institución desaparecida, que fundaron la Unión Deportiva Ourense. Ya se declaró en ese instante y se mantiene una guerra fría de siglas, la UD contra el CF, que se transforma en incendio cuando coinciden sobre la cancha. Que han compartido, además, como gemelos mal avenidos en un mismo útero, aunque el CF regresase esta temporada a su tradicional feudo de Oira por obras en O Couto. “La rivalidad es muy fuerte”, constata Abalo. “Al final yo soy una persona que va a entrenar y vuelve, tampoco vivo allí”, acota, pero lo ha sufrido en sus carnes. Cuando él llegó en 2021, la UD acababa de descender a Preferente. No han coincidido en Liga desde entonces. Pero en agosto de 2023 el sorteo de Copa Federación emparejó a los dos equipos ourensanos. El CF se impuso por 1-2. Como Rubén Domínguez arrastraba un partido de sanción del ejercicio anterior, Abalo ejerció como primer entrenador. “Fue una batalla histórica, con patadas voladoras y acciones muy feas. Me dijeron cosas que no me habían dicho en mi vida”, recuerda. En su opinión, la “tendencia a compararse” procede más de la UD. “He comprobado que quitarnos lo de Ponte les sentó muy mal”.

