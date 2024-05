Cien jóvenes surfistas compitieron en Patos en la Liga Nacional

Patos (Nigrán) fue el escenariode la segunda prueba de la Liga Nacional Surfing Kids de las categorías femenina y masculina de Sub 14 y Sub 12 y Sub 10 Mixto. Compitieron alrededor de 100 surfistas de toda España. Los participantes ejecutaron maniobras de alto nivel e innovadoras piruetas, demostrando su destreza en el agua y logrando notas sobresalientes. La prueba fue organizada por la Federación Española, la Federación Galega, Prado Surf Escola y el Concello de Nigrán.