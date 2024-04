Los últimos trenes a París

Asoma ya al fondo París. A menos de cien días para el comienzo de los Juegos los deportistas apuran sus opciones para acudir en verano a Francia. Semanas frenéticas en las que se pondrá en juego el trabajo de cuatro años; otros que encontrarán una oportunidad inesperada y quienes vean las próximas semanas como parte de un proceso que debería servir de aprendizaje para el futuro. Este fin de semana será especial para dos viguesas: María Mariño y Laura Vázquez. Por motivos bien diferentes. La esgrimista acude a Luxemburgo a su cuarto preolímpico en busca de su primera presencia en unos Juegos; la judoka se estrena en un Europeo absoluto sin más presión que la de progresar porque para estar en París necesitaría poco menos que un milagro. Distintas presiones, pero la misma ambición por crecer.

Laura Vázquez, tras ganar el Europeo sub23. | // FDV / j.c.a.

María Mariño es una víctima del sistema particular de clasificación olímpica que hay en algunos deportes. Las cuotas por países y continentes penalizan especialmente a Europa que ve como un número importante de tiradores tiene que pelear por unas pocas plazas. La viguesa del Club El Olivo compite mañana en Luxemburgo en el preolímpico de los países europeos que no tienen plaza para París. Es de una crueldad máxima. Hay una plaza por arma. O lo ganas o te quedas en casa viendo los Juegos por la televisión.

María Mariño, que en las pruebas del Grand Prix no pudo meterse directamente en la cita, sabe perfectamente el mundillo en el que se mueve. Esta será su cuarta presencia en un preolímpico. Se estrenó antes de Londres en 2012 cuando siendo muy joven protagonizó una gran competición y se quedó a un paso de entrar en la cita. Lo intentó luego sin suerte en Río de Janeiro y hace unos años perdió la final del preolímpico de Tokyo ante la representante polaca. Lo tocó con los dedos, pero se le desvaneció en el último momento.

La tiradora viguesa, a sus 31 años y después de catorce siendo la mejor española con el florete, vive con calma la presión del momento: “Sé que tengo posibilidades, pero también que es una competición complicada, en la que apenas se pueden cometer errores y en el que solo hay una plaza”. Psicóloga deportiva, su formación también le ayuda a sobrellevar estos momentos, a adaptarse al medio, a convivir con la presión. Mañana es su día, tal vez el que lleva más de doce años esperando.

Mientras María Mariño tira en Luxemburgo, en Zagreb otra viguesa estará tratando de dar su mejor versión. Aunque con prioridades y necesidades diferentes. Laura Vázquez llega por fin a una gran cita en la categoría senior. La mejor sub23 de Europa en los últimos años se va a pelear con las mejores del continente. Para ella los Juegos son casi una quimera. Ubicada en el puesto sesenta del ranking mundial (en el judo se meten en los Juegos las ventidós mejores) la viguesa necesitaría casi un milagro. Por un lado tendría que estar como mínimo en el podio y aún así es probable que no le bastase y en las siguientes pruebas del calendario tuviese que competir para conseguir resultados sobresalientes. Faltan dos meses para cerrar ese ranking. Laura Vázquez vive en ese sentido con tranquilidad la cita de Zagreb. Compite hoy en la categoría de -63 kilos. El Europeo podría abrir una puerta que estaba completamente cerrada ya que la cabeza de Laura Vázquez hace tiempo que está en Los Angeles, pero el año se ha ido reconduciendo poco a poco. De hecho la viguesa incluso reconoce que “me extrañó ver mi nombre en la lista de participantes porque al principio no contaba con ello. Pero tengo muchas ganas de pelearlo y voy al mismo tiempo con ilusión y con tranquilidad, pero con la idea de hacer algo grande”. Admite Laura que es una competición “muy dura en la que hay que pelear contra gente que en unos meses estará luchando por entrar en el podio olímpico. No tengo medallas importantes en la categoría senior, hay gente de un nivel superior a mí, pero creo que puedo dar alguna sorpresa”. Vázquez se ha repuesto a un comienzo de año complicado, en el que no se sentía cómoda. Pero las últimas competiciones le han devuelto su mejor versión. En forma y más asentada en el aspecto mental saldrá hoy al tatami para vérselas con la italiana Favorini, su primera rival.