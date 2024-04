El señor de los océanos

Durante semanas nadie supo nada de Robin Knox-Johnston. Se suponía que estaba en algún lugar del Pacífico Sur o tal vez en el Atlántico peleando contra las olas, la soledad y el agotamiento. El Sunday Times, periódico que organizó en 1968 una rudimentaria regata alrededor del mundo, había comenzado a preparar el obituario del marino británico y la familia empezaba a mentalizarse para el peor desenlace. No había mucha esperanza de que la historia acabase bien. Pero a comienzos de abril de 1969 un petrolero que navegaba cerca de las Azores contactó con el “Suhaili”, la nave con la que días después Robin Knox-Johnston llegaría al puerto de Falmouth para convertirse en el primer hombre en circunnavegar en solitario la tierra sin hacer ninguna escala. Una gesta que le llevó 313 días para recorrer más de 30.000 millas a través de los océanos. Sucedió en un tiempo en el que apenas existían sistemas de navegación, ni comida liofilizada, ni satélites que controlaran la situación de los barcos. Sin más ayuda que un sistema de radio que acabó destrozado, al igual que la mayoría de las piezas del barco, convertido en una especie de fantasma en el mar, Knox-Johnston logró lo impensable.

Tenía 29 años, era miembro de la Marina Mercante inglesa, cuando decidió que intentaría dar la vuelta al mundo sin escalas en solitario. Un viejo sueño del hombre. Hasta ese momento quien estuvo más cerca de lograrlo había sido Francis Chichester que completó la vuelta al mundo desde Inglaterra haciendo una única parada en Sydney. Knox-Johnston no era el único que tenía la misma aspiración. En aquel momento eran varios los marinos que trabajaban en proyectos similares con el deseo de convertirse en los pioneros de esa aventura. El Sunday Times, periódico británico al que algunos de ellos habían solicitado su patrocinio, vio ahí una oportunidad de negocio y organizó una regata que fue absorbiendo a todos esos aventureros. La llamó la “Sunday Times Golden Globe” y era algo particular. Porque no había una salida conjunta como estamos acostumbrados a ver ahora en cualquier regata oceánica. Los organizadores establecieron un plazo de tiempo para salir que iba desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre de 1968 con la idea de que el Cabo de Hornos se doblase durante el verano. Las únicas condiciones era que se pasase por los cabos de Buena Esperanza, Lewin y Hornos. A los participantes no se les permitió visitar ningún puerto o bahía deshabitada (incluso sin desembarcar), recibir carga (incluido el correo) ni utilizar ayuda externa. Una violación accidental de cualquiera de las reglas significaba un abandono automático. Había dos premios, para el primero en completar el recorrido y para quien lo hiciese en menos tiempo teniendo en cuenta que había considerables diferencias en las fechas de salida. Incluso podían elegir el puerto de salida y de llegada con la condición de que fuese en las Islas Británicas, lo que molestó profundamente al francés Moitessier.

Nueve navegantes comenzaron el reto. Seis ingleses, dos franceses y un italiano. Solo Knox-Johnston regresó al puerto de partida con el viejo barco que había construido en la India con unos amigos y que lo máximo que había sido capaz de navegar de forma continua habían sido 10.000 millas. Las inclemencias del mar, las tormentas, la exigencia del desafío y la soledad fueron acabando con la resistencia de todos los participantes. El francés Bernard Moitessier con el “Joshua” y Nigel Tetley con el “Victress” fueron quienes estuvieron más cerca de lograr el objetivo. El francés se retiró después del Cabo de Hornos y el inglés se hundió en el Atlántico Norte cuando aspiraba a mejorar el tiempo del vencedor.

Knox-Johnston pasó por todo tipo de aventuras durante los más de diez meses que estuvo en el mar sin contacto con el mundo ya que la radio no tardó en estropearse. A eso se añadieron toda clase de problemas mecánicos que le obligaron a hacer continuas reparaciones para seguir gobernando el barco con un mínimo de éxito. Pero lo más grave a lo que se enfrentó fue a una apendicitis que en condiciones normales le hubiese costado la vida por la falta de auxilio. A su llegada a Inglaterra explicó que “estuve tres días doblado por el dolor y consulté con el manual médico que llevaba a bordo. O era una apendicitis o estaba embarazado”. El dolor remitió al cabo de unos días y cuando pisó tierra los médicos le explicaron que el apéndice había reventado y que de milagro no se produjo la infección que en el mar habría sido mortal.

Durante el viaje sufrió una apendicitis que estuvo a punto de costarle la vida

Sin conocimiento de la situación de la carrera (los participantes no se vieron nunca) el navegante inglés fue sorteando tormentas y averías sin desesperar ni un solo momento. El “Suhaili” no era demasiado rápido pero era “fuerte como una roca” y seguía adelante mientras muchos de sus rivales se iban retirando. El navegante inglés estaba más o menos en contacto con la organización hasta que después de pasar el control en Nueva Zelanda la radio dejó de funcionar y a partir de ahí se enfrentó a la mayor de las soledades. Pasó la Navidad bebiendo whiskey y cantando villancicos, superó el Cabo de Hornos y comenzó a subir en dirección a Inglaterra sin dejar que la desesperación que invadió a algunos de sus rivales le derrotase. Cerca de las Azores, a comienzos del mes de abril, un petrolero se cruzó con él y pudo comunicarse utilizando el código morse con una lámpara de señales. El buque puso en conocimiento de las autoridades su descubrimiento, lo que generó un enorme entusiasmo en el Sunday Times que por aquel entonces ya estaba preparando el obituario para despedirle porque era el único participante de quien no se tenían noticias y se daba por hecho el peor de los desenlaces. No muy lejos estaba Tetley con el “Victress”. Después de la retirada del francés Moitessier era el único que podía discutirle la victoria. Seguramente no llegaría antes que Knox-Johnson, pero como había partido semanas después parecía claro que podía llevarse el premio al recorrido más rápido. Pero su barco reventó en mitad del Atlántico Norte. Tetley estaba durmiendo cuando le despertó el crujido de las maderas. Pocas horas después se había hundido aunque él pudo ser rescatado tras lanzar un “mayday” y mantenerse en el agua gracias a una balsa salvavidas. De este modo Knox-Johnson se quedaba ya sin rival. El 22 de abril de 1969 entró en el puerto de Flamouth, el mismo del que había salido, tras convertirse en el primer hombre en circunnavegar la tierra sin hacer escalas. Le esperaba su hija Sara y su mujer Suzanne, a la que conoció con solo ocho años y de la que se había separado un año antes de la regata. El reencuentro después de diez meses llenos de angustia fue la excusa perfecta para una definitiva reconciliación entre ambos.

Ya en tierra, convertido de inmediato en una celebridad, el navegante descubrió la tragedia de unos de los participantes. Era Donad Crowhurst, un inglés que se inscribió en la prueba en medio de graves problemas financieros. Durante meses estuvo dando partes falsos a la organización sobre su localización. Nunca salió del Atlántico, pero él trataba de hacer creer una realidad diferente basándose en un sistema muy complejo que no tardó en levantar las sospechas. Nadie sabía muy bien qué le estaba pasando. Tuvo problemas con la radio aunque se solucionaron a tiempo de saber que Knox-Johnson ya estaba en Inglaterra. Solo quedaba él en competición. Durante días dejó mensajes extraños, habló con la prensa y se dedicó a escribir una especie de diario abstracto. Hasta que un día dejó un mensaje lacónico y se supone que se lanzó por la borda. Los equipos de rescate encontraron semanas después su barco con algo parecido a una nota de suicidio. Sus problemas personales, financieros y la mentira en la que vivía habían acabado por devorarle. Por ese motivo Knox-Johnson donó el premio final de 5.000 libras a la familia de Donald Crowhurst, el único de los nueve participantes que no volvió a casa.

La aventura de Knox-Johnson, pero también del resto de navegantes que no pudieron llegar a su destino, inspiró el nacimiento de las regatas oceánicas como las conocemos en estos momentos. Más profesionales, más tecnológicas, pero igual de inciertas porque el mar y las tormentas son un enemigo demasiado grande. La Whitbread Round the World Race, lo que hoy conocemos como la Volvo, nació a partir de ahí. Knox-Johnson estuvo en la edición de 1977 junto a otra leyenda de la vela oceánica como Peter Blake. En 2007, con 68 años, completó su segunda vuelta al mundo en solitario con el “Saga Insurance” para lograr el cuarto puesto en la “Velux5 Ocean’s Race”. Era el mayor de los participantes, una leyenda de los mares.

Suscríbete para seguir leyendo