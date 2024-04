El Villarreal vence al Almería, que se queda al borde del descenso matemático

El Villarreal, con un gol del noruego Alexander Sorloth en el minuto 92, venció por 1-2 en Almería y el conjunto andaluz, colista de LaLiga, sigue sin ganar en casa esta campaña, mientras que el alicantino suma tres puntos para acercarse a los puestos europeos.

Un gol del delantero hondureño Anthony 'Choco' Lozano a la media hora equilibró para el Almería el tanto que el hispano-marroquí Ilias Akhomach firmó pocos minutos antes para el Villarreal. En la segunda mitad, los locales jugaron la fase final con diez al ver el belga Largie Ramazani la segunda amarilla en el minuto 87 y de ello se aprovechó el Villarreal para lograr el 1-2.

La calidad le dio al Villarreal los tres puntos de un partido en el que el Almería mereció un mejor resultado, pero la expulsión Ramazani descuadró al equipo rojiblanco, que dispuso de mejores ocasiones.

La primera parte se desarrolló con el Almería llevando la iniciativa, siendo dueño del balón y escenificando un juego nacido de la presión adelantada y el buen posicionamiento en los apoyos, con el Villarreal muy metido atrás. En el minuto 16, una buena acción entre Dion Lopy y Adrián Embarba acabó con centro de éste para Jonathan Viera, que remató de cabeza fuera. El Almería, bien posicionado, erró en el pase y Álex Baena, en el 17, no encontró portería.

Fue un aviso porque, en el 24, Álex Baena puso un balón a Alfonso Pedraza, que corrió y puso un centro que Akhomach aprovechó para marcar. No afectó al Almería, que, en el minuto 29, tras una buena acción de Marc Pubill, logró el empate, que hacía justicia. Lozano firmó el gol.

Un lance del Almería - Villarreal. / EFE

La segunda parte no fue diferente en cuanto a la propuesta. El Almería continuó dando guerra. Se manejó bien en la presión y, fruto de ella, recuperó un balón en ataque para, en el minuto 48, estar cerca del gol en una acción de Pubill que remató Leo Baptistao a la media vuelta, pero fuera. El Almería pudo marcar en el minuto 64, en una gran acción de Viera que no supo interpretar Choco Lozano, que cabeceó fuera.

Con los cambios y menos fútbol, porque el Almería no tuvo físico, el equipo local no dejó espacios para que el Villarreal creciera, por lo que no hubo ocasiones claras. Sin embargo, una roja a Ramazani pasó factura. Eso y la mala gestión de una contra en la que César Montes habilitó a Moreno, cuyo centro lo remató Sorloth para sentenciar la victoria del Villarreal.