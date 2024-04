“Las jugadoras nunca han dejado de creer”

“El club ha trabajado mucho y la plantilla ha trabajado muchísimo”, celebra Cristina Cantero. “De 23 partidos hemos ganado 10 y hemos competido hasta el final en muchos de ellos. Es verdad que los siete primeros fueron malos. Hay que aprender. Pero lo que más hemos ganado es nuestro público”, indica señalando a la grada: “Es increíble. Quiero agradecer el apoyo. En el momento que pierdes siete partidos y cada vez tienes más gente, es que da igual. Están disfrutando. El mayor miedo que tenía a descender era poder perder algo de este enganche que ahora mismo tiene la ciudad. Es una cosa que el club se ha currado mucho, con mil cosas que hace la peña que ha aparecido y quieren hacer más peñas. La implicación es total. Las jugadoras no han dejado de creer en todo el año y la conexión con la grada ha sido total”.

Cantero agradece el apoyo de la afición. | // ALBA VILLAR / R.R.

“La temporada se me ha pasado volando”, asegura. “Ha sido un no parar. El grupo del staff es muy bueno a la hora de querer mejorar y aportar. Hemos crecido todos mucho. No era fácil levantar a las jugadoras mentalmente, que siguiesen motivadas y creyendo. Tengo un staff único”.

“Ahora también llegamos tarde”, comenta sobre el mercado. “Llevan tres semanas tocándonos a muchas jugadoras. Es un problema que no puedes gestionar. Ellas no saben qué hacer. Pierdes los focos. Pero es que la liga y los agentes corren mucho. Hay muchos equipos ya cerrados. Es una realidad. Va todo muy rápido”.

“Todo lo que sufrimos mereció la pena por ver el pabellón así”

Más de tres minutos pasaron entre la conclusión del partido del Celta, en realidad finiquitado mucho antes, y el final del partido de Girona, que solo se resolvió en los últimos instantes. Aguardó Navia con expectación, asomada a tablets y móviles... Aunque el presidente del club celeste, Carlos Álvarez, optó por gestionar su ansiedad aislándose mentalmente. “No quería saber nada. Me acuerdo de mi familia, de mis padres, de mi hijo, de mi mujer, de mi hija… y de Paco Araújo. Ya no puedo hablar”, comenta emocionado. Lo dice mientras a su alrededor el pabellón, completamente abarrotado, se ha convertido en una fiesta a la que nadie quiere poner fin. Son más de 2.000 personas, entradas que refieren a otro tiempo, cuando se festejaban los títulos. “Tenemos una afición de Primera y todo lo que sufrimos ha merecido la pena solo por ver el pabellón así”, declara Álvarez, que reitera: “Ha sido mucho sufrimiento porque llegamos tarde. Esperamos que para esta temporada que entra podamos hacer un poquito mejor las cosas y estar más tranquilos”.