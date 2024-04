Fernando Alonso saldrá tercero en China

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá tercero en el Gran Premio de China, aseguró ayer que su resultado en la clasificación se debió a que no se rindió y siguió apretando tras algunos problemas en las primeras curvas.

“En el primer sector he perdido dos décimas, pero no me he rendido; he seguido apretando y he mejorado”, indicó el doble campeón mundial en declaraciones posteriores a la clasificación, tras la que se confesó “extremadamente contento y orgulloso del equipo”.

“No estamos todavía en el lugar que queremos pero lo seguimos intentando”, dijo el asturiano antes de asegurar que su coche “ha mejorado” gracias a los cambios de configuración orientados a solventar problemas de equilibrio: “A ver si eso se traduce en puntos”, deseó.

Alonso, que espera una carrera “difícil” este domingo -”ojalá que sea en seco”, apuntó en referencia a los problemas de agarre vividos en el ‘sprint shootout’ de ayer-, restó importancia a la diferencia entre salir segundo o tercero: “No marca una gran diferencia, (...) ojalá que haga una salida limpia”.

Max Verstappen (Red Bull), el vigente campeón mundial y actual líder de la clasificación general, se impuso en la carrera al esprint y también marcó el tiempo más rápido en la clasificación a la carrera del domingo, en la que se darán 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa. En esa carrera Alonso sufrió un pinchazo que le dejó sin puntos.