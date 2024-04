Un clásico de sentencia o resurrección

Sentencia o resurrección. El clásico del Santiago Bernabéu presenta al Real Madrid, con ocho puntos de ventaja y la resaca emocional de eliminar al City en su casa con una nueva gesta europea, la oportunidad de dar el golpe final a LaLiga, ante un Barcelona golpeado en su moral tras ser remontado y eliminado por el PSG en la ‘Champions’, que debe responder ante la obligación de ganar al líder.

Es el último aliento por LaLiga. El del Real Madrid para cerrarla. Distanciarse once puntos en caso de triunfo con 18 por jugarse tras el clásico. La opción para centrarse en el reto de conquistar la decimoquinta tras tumbar al vigente campeón, el Manchester City, con la proeza del Etihad. Lanzado por el subidón de la tanda de penaltis que premió el ejercicio de resistencia. Con una incógnita por despejar en el gran desgaste físico.

Porque Carlo Ancelotti no tiene en mente cambios. Más allá del obligado en el carril izquierdo si opta por la precaución con Ferland Mendy, que no completó el último entrenamiento. O de la inclusión, fresco de piernas, de Aurélien Tchouaméni, ausente en Mánchester por sanción, como central o mediocentro. Si es en la defensa, Nacho Fernández podría caer al lateral izquierdo donde aparece Fran García como principal opción con un argumento de peso en su contra, la falta de ritmo competitivo. Ni un solo minuto en un mes, apenas 23 en los dos últimos meses.

La firmeza del Real Madrid en LaLiga, enlazando 25 jornadas sin perder, con una única derrota en la visita al Metropolitano. El mejor local sin caer en una sola ocasión en el Bernabéu, donde cedió dos empates en quince encuentros. Argumentos de peso en favor del líder que llega más condicionado en el físico que su eterno rival.

Un precedente en el que Ancelotti desvió la mirada a la ‘Champions’, probando de inicio con Modric como falso 9, recibió un 0-4, ya con Xavi Hernández al mando del Barça. Ello le invita a no realizar cambios y apostar por la continuidad ante un rival que no ha perdido, pese a la tentación de pensar ya en el Bayern Múnich.

También el último aliento del Barcelona, que no puede permitir que la desventaja aumente a once puntos cuando salga del Bernabéu. Con el único objetivo de reabrir la lucha por el título, llega más exigido a la cita. No solo por su situación en el campeonato, sino por la necesidad de responder a la reciente eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain (1-4).