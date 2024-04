Tarde de gloria en un Navia a reventar

Salvarse en la última jugada del último minuto. Ese era el objetivo del Celta Zorka Recalvi en su regreso a la máxima categoría once años después de haber renunciado a ella por problemas económicos. Pareció un objetivo casi imposible en el deficiente arranque y algo que se conseguiría con bastante anticipación después, cuando Cristina Cantero acabó de conjuntar todas sus piezas. Pero la reacción del Spar Gran Canaria, con el fichaje hace un par de meses de Ndour y varias jugadoras extranjeras, cambió la aritmética prevista. El Celta Zorka Recalvi inició la última jornada en puesto de descenso. Necesitaba ganar al colista y descendido Bembibre y que el Gran Canaria, uno de los mejores equipos desde esa remodelación, cayese ante un Girona que no había sido capaz de vencer ni al Celta ni al descompuesto Barcelona. Pero ha sucedido, sin embargo; lo seguro, con la cómoda victoria celeste (94-57) en un Navia a reventar y lo improbable. El Girona, que debía defender la cuarta plaza de cara al play off por el título, derrotó al Gran Canaria por 78-73 en una auténtica montaña rusa.

No tuvo relato apenas lo de Navia. El Bembibre solo plantó cara en el arranque. Cuando las célticas se sacudieron los nervios, enseguida abrieron un hueco insalvable. Cantero había sido capaz de lograr su primer objetivo: preparar de la manera adecuada el partido durante la semana, pese a la angustia, y conseguir que sus jugadoras estuviesen centradas en lo único que podían manejar, que era su propio partido.

Así que la atención pronto se dividió e incluso se dirigió mayoritariamente a lo que estaba sucediendo en Girona. Las locales llegaron a mandar por diez en el segundo cuarto. Las visitantes remontaron para situarse a siete por delante. Y el partido entró en la recta final con todo por decidir. Ndour estuvo desdibujado y el Girona vivió de sus exteriores, sobre todo de una inconmensurable Loville (29 puntos). Pero la americana cometió el error de agitar el gélido ambiente mandando callar a los espectadores durante unos tiros libres por descalificante al entrenador del Girona. En ese nuevo escenario frenético, fue precisamente Loville la que se jugó el destino canario a la ruleta rusa y en esta ocasión falló. Tuvo un ataque el Gran Canaria para empatar pero no consiguió una posición clara de tiro y el bocinazo final desató la fiesta a mil kilómetros de distancia.