El Coruxo apura sus opciones en O Vao

Tres últimos partidos para el Coruxo, que todavía no ha dicho su última palabra sobre su presencia en el play off de ascenso de categoría. La situación no es fácil, ya que no dependen de ellos, al estar a cuatro puntos de la última plaza, que en estos momentos ocupa el Langreo.

El equipo entrenado por David de Dios recibe esta tarde (17:00) a un Deportivo Fabril que solamente tiene tres puntos de ventaja sobre la última plaza de descenso, la misma que sobre el play out. Es por ello que tendrán que llegar al campo de O Vao con un carácter ofensivo, ya que necesitan los tres puntos para dar un golpe sobre la mesa y certificar la permanencia.

Los tres partidos que le restan por jugar a los verdes en lo que resta de temporada son ante equipos de la zona baja de la clasificación. Conjuntos que, salvo el Covagonda, que ya está descendido, tienen mucho en juego y no serán encuentros cómodos.

El trabajo de la semana tuvo mucho de psicológico tras la derrota del pasado fin de semana ante el Ourense CF. Un partido en donde los vigueses se fueron al descanso por delante en el marcador, pero las decisiones del colegiado del encuentro en la segunda parte descentraron al equipo. Primero, con la rigurosa expulsión de Dani Pereiro en el minuto 54 de partido. Después con el penalti que permitió a los ourensanos darle la vuelta al partido, y que llegó a menos de veinte minutos para la conclusión.

El entrenador vigués tendrá que hacer cambios tras la expulsión de Pereiro y la quinta amarilla de David Añón, dos bajas importantes que serán complicadas de sustituir.

De Dios, entrenador del Coruxo, apuntaba tras el último entrenamiento: “Al final estamos en un momento del campeonato en el que las lesiones, sanciones o acciones puntuales como puede ser una expulsión aparecen. Tenemos una plantilla buena, de veintidós jugadores, y otros dos saldrán. No nos ha comido la cabeza, y tampoco nos ha influido, ya que a lo largo de la temporada hemos estado en situaciones en las que tampoco pudimos contar con jugadores, con hasta siete lesionados, y hemos salido adelante. Creo que no nos podemos quejar”.

“Ahora cada partido es diferente al de la primera vuelta”, advierte. “Ellos se juegan la vida y nosotros, también. Creo que se va a ver un partido bonito, en donde va a ser difícil controlar las emociones cuando quedan tan solo tres partidos, pero hay que ganar”.