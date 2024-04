El Celta Zorka Recalvi se juega la vida

Última jornada de Liga y todo por decidir sobre el segundo equipo que acompañará la próxima temporada al Bembibre en Liga Femenina Challenge. Será una tarde en donde los teléfonos móviles echarán humo al buscar en internet el otro partido que le puede dar la permanencia al equipo vigués.

La situación es clara. La primera premisa se tiene que dar en el propio pabellón de Navia, en donde el Celta Zorka Recalvi recibe a un Embutidos Pajariel Bembibre que solamente ha ganado uno de los veintinueve partidos disputados.

Las castellano leonesas llegan a esta última jornada con un equipo en cuadro, con tan solo ocho jugadoras de campo, en donde dos de ellas son las que llevan el peso del equipo. Lo normal es que la victoria caiga del lado céltico y ahí entraría en escena la segunda premisa necesaria.

Una premisa que pasa por la victoria del Spar Girona sobre el Gran Canaria. Las catalanas, que la semana pasada perdieron en el Palau ante el Barça, se juegan el factor cancha en el play off, por lo que no se pueden permitir perder la cuarta plaza. Jairis y Estudiantes ponen en riesgo esa cuarta plaza de las catalanas, y en caso de empates, Girona no lo tendría a su favor, sobre todo ante Movistar Estudiantes.

El equipo entrenado por Cristina Cantero entrenó con normalidad a lo largo de la semana. Una vez más, tiempo para Pelayo Suárez, psicólogo del equipo, para trabajar sobre la ansiedad de las jugadoras en los momentos importantes del partido. Una situación que se ha vivido en los últimos dos partidos y que ha sido un duro hándicap para las viguesas, que no han sido capaces de remontar.

Será importante que las jugadoras se alejen de lo que esté pasando en Fontajau, y se centren en derrotar al Bembibre, primer paso que hay que dar.

Otra de las claves del partido ante Bembibre estará, como siempre, en el trabajo defensivo. Es importante que el rival no disponga de posiciones cómodas de tiro y que tampoco puedan disponer de segundas opciones al atrapar rebotes ofensivos. Algo que la semana pasada en Gernika tuvo una gran importante para que las viguesas no pudieran llevarse la victoria.

Una vez más, la directiva del club celeste confía en que el pabellón de Navia registre otro lleno histórico. El apoyo desde la grada ha sido fundamental en los partidos claves de la temporada y desde el club quieren que la historia se repita una vez más.

El apoyo y empuje desde la grada debe ser importante desde el salto inicial, para que el equipo se encuentre arropado y se lleve la décima victoria de la temporada. Después, habrá que saber lo que hizo Canarias en Girona y, si es oportuno, celebrar la soñada permanencia en la categoría.

El fin de semana de buenas noticias arrancó el jueves, con la elección de Musa como la jugadora revelación de la temporada. La Federación Española de Baloncesto convocó los premios de final de temporada en la que se elegían a las jugadoras más destacadas. Los aficionados votaron durante varios días por internet, y el premio, más que merecido, para la jugadora revelación de la temporada ha sido para la jugadora nigeriana del Celta Zorka Recalvi.

“Debemos estar muy centradas en nosotras”

Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorka Recalvi, afrontó la última rueda de prensa previa a un partido con la fortaleza que da el trabajo bien hecho. La entrenadora apuntó que “es la última jornada. Ahora sí que es final sí o final también. El mayor hándicap de este partido es ser capaces de estar muy centradas en nosotras, de hacer bien las cosas para tener opciones de poder ganar. Si nuestra mentalidad no está volcada con el foco puesto en los detalles de nuestro partido, creo que vamos a perder muchas posibilidades de poder ganarlo. Si queremos tener una chance para salvarnos, todo pasa por ganar. Por lo tanto, no tenemos que ver nada de Girona o Gran Canaria. Solo tenemos que pensar en Bembibre, que es nuestra única oportunidad, que es ganar. Por lo tanto, afrontamos el partido con esos nervios, con tensión, eso está claro, pero a la vez con ganas de que la moneda caiga de nuestro lado y con ganas de poder sacarlo”. Sobre el equipo leonés, la entrenadora del Celta Zorka Recalvi apuntó que “es un equipo que está descendido, pero ha ido compitiendo en todos los partidos, a veces mejor o peor, según su acierto, o según matices de cada partido. Es un equipo con jugadoras que tienen talento y que son capaces de hacer puntos, como Toussaint, Kroselj tiene muy buena mano, así como Otto o Gradwell. Son jugadoras que puedan sumar, pero para nosotras es importante que no nos hagan daño colectivamente, que defensivamente seamos capaces de hacer nuestras cosas, de encontrarnos sólidas, para a partir de ahí poder generar en ataque. Su situación es un arma de doble filo, porque es cierto que están descendidas, pero se juegan cosas porque son profesionales”.