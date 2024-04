ONU al galope

Cada dorsal en la Vig-Bay, bajo esos fríos números, esconde una historia.Algunas se insinúan en las lágrimas. Otras permanecen ocultas bajo el sudor. Los debutantes, casi incrédulos al cruzar la meta, se mezclan con clásicos como Roberto Rey, incombustible a sus 75 años. Los de galope veloz o trote sufrido se mezclan con los vehículos veloces de Discamino; Alfonso Rueda, estrenando releección como piloto de uno.

El presidente de la Xunta fue uno de los rostros conocidos, aunque en su caso camuflado bajo el casco y las gafas de sol. A Bargiela, el ganador de la Mini Bay, lo que le emocionó fue compartir la salida con Javier Álvarez Salgado: “Es un referente en Vigo, en Galicia y en España. Alguien que ha corrido en dos Juegos, Múnich y México, con los más grandes. Es un honor tenerlo al lado. Siempre que puedo hablo con él y te cuenta cómo era el atletismo de hace años y la transición hasta ahora. Es digno de elogiar. Tiene una prótesis de rodilla, un codo mal, la cadera… Chapó por Álvarez Salgado”.

El olímpico tardó 1:20:31 en completar los 10.548 metros. Llegó de la mano de una de sus hijas, Paula, y poco antes que su hijo, Javi, que competía en el medio maratón. “Le tengo que agradecer a mi hija Paula, que es fisioterapeuta en el hospital de Vigo. Ayer me dio un masaje maravilloso y los isquios parece que tomaron miedo y escaparon”, bromeaba Salgado, que llevaba un tiempo con problemas musculares. “No tuve molestia ninguna. Eso ya me anima para el Campeonato Gallego de veteranos, que es a finales de mayo”. El legendario fondista se estrenará oficialmente en los 100 metros, para mayores de 80 años, en esa cita. Reaparecerá con licencia del Celta. “Volví al equipo en el que estuve siempre. Otra camiseta me pesaría”.

Se declaró Salgado “un poco cansado de culo, pero es la fatiga, la falta de kilómetros. Eso le pasa a los que ya van un poco cascados”, prosiguió Salgado, que recomienda adelantar la carrera media hora si el calor aprieta tanto. “Es una alegría enorme haber llegado. La vida deportiva no acaba cuando uno se retira de la élite. Acaba cuando tú te quieres retirar. Yo voy con mi prótesis de rodilla; como se entere el doctor Pintado me escaralla. Hay que echarle ánimos”.

Álvarez Salgado ha podido añadir una medalla a su extensa colección. Todos recibieron la suya de manos de alumnos del centro nigranés Juan María; metales que viajarán por todo el mundo. En esta Vig-Bay han participado ciudadanos de Portugal, Francia, Alemania, Paraguay, Italia, Gran Bretaña, Ucrania, Argentina, Polonia, Israel, Países Bajos, Chile, México, Venezuela, Canadá, Colombia, Rusia, Angola, Brasil, Perú, Irlanda, Suiza, Australia, Estados Unidos, Rumanía, Grecia, Hungría, República Checa, El Salvador, Turquía, Suecia, Bélgica y Sri Lanka.