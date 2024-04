El Alondras se aleja del play off

Partido decepcionante del Alondras en el García Hermanos. Los de Gonzalo Fernández estuvieron muy planos y sin ideas ante un Betanzos que tuvo las mejores ocasiones. El problema es que jornada tras jornada, ve como se alejan los puestos de playoff después de haber estado en ellos durante muchas jornadas en el inicio de temporada.

El juego ramplón de los rojiblancos en las últimas jornadas se está traduciendo en unos resultados muy pobres. Cuatro partidos consecutivos sin ganar, y solo una victoria en los últimos seis partidos.

Insistimos en la mala dinámica porque el partido del Alondras en Betanzos fue una prueba de su crisis de juego.

En la primera parte apenas pisaron el área rival y no generaron ni una ocasión de gol. En un duelo muy equilibrado, cuando los de Cangas de Morrazo lograban combinar en el centro del campo lo hacían con un juego muy lento y previsible, por lo que era imposible crear peligro sobre la portería rival.

Su rival, un Betanzos metido en la lucha por evitar el descenso, no era mucho mejor, pero al menos tuvo una ocasión clarísima mediante una falta botada por Casanova. Esteban Ruiz evitó el gol con una buena intervención.

Tras el paso por vestuarios los de Gonzalo Fernández mejoraron algo su juego, porque el menos se hicieron el control de la posesión. Dicha posesión era estéril porque la mayoría de ella era en su propio campo o en la parcela central.

No le iba mal al Betanzos que el Alondras tuviera la posesión, porque su estrategia pasaba por robar un balón y generar alguna contra peligrosa. Tuvieron un par de ellas los locales pero no lograron transformarlas en gol.

Al final, no se movió el marcador en un partido en el que el Betanzos puso las ocasiones, pocas, y el Alondras la posesión, inocua. Justo reparto de puntos en el García Hermanos.

El Alondras se queda en la sexta posición, a tres puntos de la última plaza que clasifica para el play off de ascenso de categoría. El próximo fin de semana reciben en el campo de O Morrazo a una Sarriana que se perfila como un rival directo en una de las plazas de play off. Los lucenses están a un punto de los de O Morrazo, por lo que el encuentro va a ser clave para los dos equipos, que no se pueden permitir un fallo si quieren poder luchar al final por la última plaza para la fase.