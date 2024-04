El Novás cede por la mínima

La especialidad de la temporada del Valinox Novás, la derrota por la mínima, volvió a darse una semana más. El Antequera se impuso en O Rosal en un partido muy igualado y en el que los de César Armán estuvieron casi siempre enganchados al partido. Pero una serie de malas decisiones en los últimos minutos permitieron al Antequera coger una ventaja de tres goles que sería definitiva pese a que el Novás no dio por perdido el partido y agotó sus posibilidades hasta el punto de colocarse a un solo gol cuando faltaban veintinco segundos por jugar. Pero no hubo tiempo para más. El Antequera evitó riesgos y aunque regaló la posesión a falta de cuatro segundos, ya no había tiempo para rescatar un punto. Pero el Novás compitió bien en un partido en el que hizo daño en el arranque del segundo tiempo cuando fue capaz de combinar su buena defensa con transiciones rápidas y ataques sencillos porque contra la defensa armada del Antequera siempre le costó mucho sacar provecho. El tropiezo de sus rivales directos hará que no tenga consecuencias importantes desde el punto de vista de la clasificación.