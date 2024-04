Prueba de fuego para el Coruxo ante un Ourense CF que busca el liderato

Último mes de competición, con cuatro jornadas en las que el Coruxo quiere dar el salto a una de las plazas que clasifican para la fase de ascenso. De los cuatro partidos que restan, tres de ellos serán derbis gallegos, antes equipos que también se juegan mucho.

El primero de ellos será esta tarde, ante el Ourense CF, equipo que pelea con el Pontevedra por el ascenso directo a Primera. Con el play off asegurado, los ourensanos se centran ahora en arrebatarle la primera plaza al Pontevedra, que está a tan solo dos puntos.

En O Vao, los jugadores son conscientes de que están ante un momento clave para finalizar la competición de la mejor manera posible, clasificándose para el play off. A falta de doce puntos por disputar, los vigueses están solo a un punto de la última plaza de play off, por lo que está en su mano, aunque no lo va a tener fácil.

El Coruxo cerró la primera vuelta con cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas. Ahora el objetivo sería el mismo, ya que con esos doce puntos, será muy complicado que al equipo se le escapara una de las plazas de play off.

David de Dios, entrenador del equipo verde, reconocía que “el Ourense está intratable, pero creo que la dinámica y el estado de ánimo nuestro es muy positivo como para poder sumar. Tenemos una plantilla que está respondiendo, y tenemos total confianza si tenemos bajas. Durante varios tramos de la temporada hemos tenido muchas ausencias, y ahora tenemos la misma confianza y la misma tranquilidad, con la seguridad de que la gente que entre en el campo lo va a hacer perfectamente”.

De Dios desplaza a Ourense a toda la plantilla, ya que considerar que es el momento clave de la competición para que todo el equipo esté unido y forme grupo. En el conjunto ourensano, su técnico no podrá contar para el derbi con Facu Ballardo y Alberto Gil, dos bajas importantes.