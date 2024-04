Benítez quiere cobrar íntegros los tres años de contrato

La separación del Celta y Rafa Benítez está resultando bastante compleja. Un mes después de que el club vigués decidiese prescindir de los servicios del técnico sigue sin cerrarse la liquidación del contrato que ambas partes firmaron el pasado mes de julio.

Ayer era un día importante porque el club y los abogados del entrenador madrileño estaban citados en el SMAC (Servicio de Medición Arbitraje y Conciliación) al que se acude cuando hay un desencuentro en el despido. Sin embargo, la reunión ha concluido sin acuerdo y las posturas de ambos aún están lejanas con lo que al Celta le espera un arduo trabajo para resolver este asunto antes del 30 de junio.

Benítez, que durante sus últimas ruedas de prensa siempre dejó el mensaje de que había firmado por un proyecto de tres años, quiere cobrar íntegra la tercera temporada y para la que ambas partes tenían fórmulas de escape. El Celta no lo entiende de la misma manera y por eso el asunto está encallado.

No resolver la situación de Benítez antes de esa fecha impediría al equipo vigués realizar nuevas incorporaciones de jugadores en la apertura del mercado veraniego. También la forma y las condiciones de la liquidación del contrato del técnico tendrá su incidencia en la capacidad del Celta porque condicionará de una manera o de otra su próximo límite salarial.

Benítez se comprometió el pasado mes de julio por tres temporadas con el Celta aunque en el contrato de especificaba que en esa última campaña sí había fórmulas de escape. Pero a la hora de establecer la indemnización que le corresponde por lo que restaba de contrato sí existen diferentes puntos de vista, de ahí que la solución haya sido la de acudir al servicio de mediación donde se ha comprobado una vez más que la situación no va a ser fácil de resolver. Esta diferencia no ha supuesto un problema para que Claudio Giráldez se sentase en el banquillo del Celta en lo que resta de temporada, pero sí puede tener consecuencias en el futuro inmediato. El club aprieta, pero Benítez y sus abogados por ahora no ceden.