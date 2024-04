Para cada persona, un puesto

“Cada jugador debe hacer su trabajo, solo su trabajo pero todo su trabajo”, salmodian en el rugby. No importa lo propio sino lo colectivo. Al lego que se aproxima, asustado quizá por la aparente exigencia, ya se le anticipa que para cada persona existe un puesto. El Kaleido Vigo, fundado hace 35 años, con escuadra femenina desde hace 30 y plantillas mixtas hasta donde se permite, atraviesa la última frontera que limitaba esa universalidad. En el club trabajan desde hace tiempo en la creación de una sección de rugby inclusivo. Este sábado organizan un torneo, con tres equipos foráneos, para exhibición, promoción y acicate. Su XV del Olivo debería estar ya activo la próxima temporada. “Vexo o futuro como un foguete. Vese que hai moita gana en tódolos lados e a gana é o máis importante”, establece Xian Pazos, uno de los responsables.

El rugby inclusivo, en la modalidad a XV, se abre a cualquier tipo de discapacidad física e intelectual. La Federación Española ha estandarizado unas reglas, igual que la International Mixed Ability Sports. Pero en general se prioriza la flexibilidad. Si algún participante tiene limitaciones severas, los entrenadores suelen acordar previamente alineaciones que compensen las fuerzas. “Las normas se adaptan a la necesidad del momento”, resume el director deportivo del Vigo RC, Óscar Ferreras.

Ni siquiera las personas en silla de ruedas quedan excluidas. “No es lo más sencillo de llevar a la práctica, pero pueden ser empujados”, conviene Ferreras. Una figura clave en el rugby inclusivo es la del facilitador: “Guían, facilitan el juego y en general ayudan a que todo fluya”. Se intenta siempre que el juego resulte lo más parecido posible al convencional con ciertas adaptaciones: melés pactadas, rucks sin disputa, saques de touch sin salto...

Ferreras y Mónica Sánchez, coordinadora de las escuelas, al afrontar la creación de la sección inclusiva, decidieron contar con Xian Pazos. “Era el apropiado para hacerse cargo del proyecto”, determina el director deportivo. Jugador del primer equipo formado desde niño en la cantera olívica, el joven ha realizado un ciclo superior de Integración Social y estudia Traballo Social en la Universidade de Santiago. “Cando me pediron se me quería involucrar, non o pensei moito”, relata Pazos. “Xúntase o rugbi, que me gusta moito, e o meu ámbito profesional. Empezamos a funcionar deseguida”.

En el Getxo RC, con el que existe una excelente relación, poseen equipo desde hace tiempo y les recomendaron cómo iniciar el proceso. El Kaleido remitió correos explicativos a todas las asociaciones del área viguesa relacionadas con la discapacidad. Cursaban invitación para un entrenamiento en diciembre. Asistieron una veintena de interesados. Las sesiones se repitieron en enero y febrero. “Ya nos dijeron que al principio iba a costar un poco, pero seguro que el mensaje va calando. Estamos intentando llegar a más gente”, confía Ferreras. “Los tres entrenamientos han tenido una lectura muy positiva. De hecho, la mayoría ha repetido en todos. Parece que gusta”.

Pazos se ha encargado de estructura y dirigir esas sesiones, que se han culminado con la convivencia del indipensable tercer tiempo. Al de febrero acudió además el Tuxeleires santiagués, creado en verano de 2022. “Isto significa un gran paso”, analiza Pazos. “Cando empecei no rugbi, hai 14 ou 15 anos, non había case categorías inferiores; moito menos se podía pensar nun equipo de rugbi inclusivo coas características do de agora. Está saindo adiante en España e fóra, onde van uns cantos anos diante nosa. En Galicia hai varios equipos funcionando e temos unha comunicación bastante boa. Estáse formando un proxecto chulo entre todos”.

Como parte del camino, y con el patrocinio de Aqualia, AVK Válvulas y OP Mobility, se organiza el torneo de rugby inclusivo en As Lagoas, este sábado, a partir de las 11:00. Jugarán Getxo, Tuxeleires y el coruñés CRAT Sharks. Los partidos se complementarán con charlas. “Queremos que la convivencia comience a crear un escenario donde los asistentes puedan disfrutar de los valores del rugby”, sostiene la presidenta del Kaleido, Berta Álvarez. El objetivo es que el Kaleido ya pueda actuar como anfitrión también sobre el césped en la segunda edición.