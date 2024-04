Gresini anuncia la llegada del 'marciano' Márquez a Austin, su circuito talismán

Solo alguien como Marc Márquez Alentá, de 31 años, ocho veces campeón del mundo, superviviente de todo tipo de caídas, lesiones y operaciones, el muchacho que levantó y rompió todos los récords de preocidad de la categoría reina en su debut en 2013, el chico al que todo el mundo comparaba con los grandes pilotos norteamericanos como Randy Mamola, Kenny Roberts, Freddie Spencer, Kevin Schwantz o el australiano Mick Doohan, el muchacho que ha vuelto a lo más alto del Mundial deMotoGP de la mano de Ducati tras 11 años a lomos de una Honda, volverá a pisar este jueves uno de sus circuitos preferidos, el de Las Américas, en Austin, Texas, Estados Unidos.

Y lo hace, precisamente, la semana después de que la compañía norteamericana Liberty Media haya comprado MotoGP. El mayor de los Márquez, que ganó en Austin, ininterrumpidamente, desde el 2013 hasta el 2018 e, incluso, triunfó tras su lesión, en 2021, se presenta, cómo no, con el cartel de favorito o de uno de los cinco principales candidatos a la victoria final. Él, lo niega, pero no se resiste a reconocer que “todo el mundo sabe que Austin me gusta, se me da bien, se me dio bien desde el primer día que lo pise, en 2013, el año de mi debut en MotoGP, pero aun me falta un poquito de conocimiento y compenetración con mi nueva ‘Desmosedici’ como para pensar que puedo lograr mi primera victoria con Ducati en mi tercer fin de semana”.

Campaña divertida

Puede que él no quiera verbalizar esa expectación, parecida, bueno, idéntica, a la que se generó a partir de su fichaje por el equipo del campeón italiano desaparecido Fausto Gresini, que, curiosamente, sí cree, a ciegas, en que su nuevo fichaje les puede proporcionar una maravillosa y rica, muy rica, victoria en el país de las barras y las estrellas.

Es por ello que los creativos de la comunicación del ‘team’ italiano donde corren los hermanos Márquez Alentá, que ya llevaron una cabra al circuito de Losail (Doha, Catar) para grabar unas divertidas imágenes con Marc y Alex, han lanzado esta semana, de cara al GP de EEUU, una divertida promoción, en la que aparece el rostro de MM93 metido en un casco de astronauta.

Entre los favoritos

En lugar del mítico y tradicional “Houston, Houston, tenemos un problema”, el equipo de Gresini ha lanzado como eslogan un divertido “Texas, tienes un problema” y, sobre la imagen de Márquez, un ‘The Martian’, el marciano. Y es que Marc ha sido apodado de muchas maneras. Una de ellas, sí, fue ‘el marciano’ porque su vistoso, aguerrido y peligroso pilotaje le hacía proceder de otro planeta. Era un marciano, sí. En Italia, prefieren llamarle ‘il Cannibale’.

Lo cierto es que, como siempre, como en las dos últimas décadas, en las que el campeonísimo de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid, Marc Márquez volverá a ser este fin de semana una de las grandes estrellas de MotoGP, junto al líder del Mundial, el madrileño Jorge Martín (Ducati), el bicampeón italiano ‘Pecco’ Bagnaia, el surafricano Brad Binder y Pedro Acosta, ambos con KTM, así como los dos pilotos de Aprilia, Aleix Espargaró y Maverick Viñales.

