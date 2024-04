El Mos sube a la quinta plaza tras ganar por la mínima al Victoria

1. UD Mos: Adriana Alonso; Noelia Pereira, Ainoa Galarza, Paula González, Claudia Pintos, María Almeida, Marta Gil (Carla Carballo, min. 88), Andrea Otero (Paula Lorenzo, min. 60), Sara Porto (Emma Domínguez, min. 75), Ana Toubes y Candela Rodríguez (Carla Zamora, min. 75). 0. Victoria FC: Lucía Ameal; Antía Vázquez (Alba Garabal, min. 79), Laura Portabales “Cody”, Carla Leal (Alba Torres, min. 79), Rebeca Quiñoy (Natalia Quejoy, min. 73), María Rivera (Noa García, min. 73), Raquel Duro, Laura Mosquera (Carolina Souto, min. 60), Laura Ruiz, Lúa Arufe y Daniela Rivas. Árbitro: David Táboas (Delegación de Vigo). Amonestó a la local Noelia Pereira. Goles: 1-0 (min. 68), Paula Lorenzo. Incidencias: Vigésima quinta jornada de 3ª RFEF, grupo 1. As Baloutas.

La UD Mos durmió el sábado en la quinta plaza provisional tras su triunfo por la mínima sobre el Victoria FC santiagués, posición que confirmó ayer con la derrota gondomareña en León. Por vez primera en la temporada, las de Humberto Lede se sitúan por encima del Lóstrego en la tabla. Dos puntos las separan de las de Gabi Couñago, ahora sextas, mientras que las aurinegras tienen al Sárdoma, cuarto, a tres.

En la recta final del curso, el resultado prevalece. De nada sirve crear y proponer un fútbol vistoso si los triunfos no llegan. Las de Lede lo han comprendido. Tres jornadas sin perder, con dos partidos ganados en fila han llevado al Mos a soñar, como poco, con la cuarta plaza tras un año en el que parecían no arrancar. Y contra el once compostelano no cometieron errores.

El Mos dominó la primera parte. Toubes mandó una vaselina al palo en un mano a mano, Almeida cabeceaba fuera desde el área pequeña y el once local insistía también con Noelia Pereira disparando cerca de la cruceta. Las tablas decían una cosa, pero en el césped se veía otra.

Con tres centrales, el Mos funcionaba. El Victoria FC, con la internacional Sub-17 Lúa Arufe como creadora de peligro, se acercaba, pero Adriana salvaba el mano a mano.

Lede dio entrada a Paula Lorenzo y ésta aprovechó un pase de Marta Gil para marcar de tiro cruzado. Ahí, el Mos pudo sentenciar con un centro atrás de Toubes, que Emma no acertaba a rematar. El partido se moría con la última oportunidad visitante, de nuevo de Arufe, con un disparo cruzado.