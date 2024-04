Rodríguez Gacio recibe el Premio Nacional de 2022

“Un día especial”

“Es un día muy especial para mí. Es que me siento muy bien. Estoy muy honrada por este reconocimiento, es la primera vez que se concede a un deportista con discapacidad. Yo he seguido estos premios durante muchos años porque admiro muchísimo a todos los compañeros y entidades y, sinceramente, era una puerta que pensaba que por mucho que hiciera no iba a conseguir abrir nunca y lo cierto es que todo llega”, celebró la triatleta viguesa tras recibir el galardón.