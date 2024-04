El hombre omega

“¿Qué me pasa? Voy asfixiado”, pensó Juan Salvador Zaragoza aquel 10 de febrero de 2002, subiendo la cuesta de Canido. Entonces treintañero, en plenitud, había participado con buenos cronos en las dos primeras Vig-Bay: 1.38 en el estreno y 1.48 al año siguiente, de fuerte viento. Ningún meteoro justificó el 1.50 que acabó firmando. Nada explicaba la asfixia, el quejido de sus piernas y los ojos inyectados en sangre “como Drácula” al cruzar la meta de Baiona. Fueron los síntomas iniciales. Meses después, en su Málaga natal, le asignarían un nombre a su dolencia: granulomatosis con poliangitis o granulomatosis de Wegener. Una enfermedad catalogada como rara y de funesto pronóstico. “No llegarás a los 40”, le dijeron. Acaba de cumplir 56. Y el próximo 14 de abril aguardará la salida en Samil igual que en las 22 ediciones anteriores. Probablemente llegue el último. No le importa. “The last man”, reza su ropa. “Yo tengo que seguir”, insiste sobre la prueba olívica. “Es una relación de amor”.

Juan Salvador se había iniciado en el atletismo popular en noviembre de 1998, a raíz de una apuesta. Lo apadrinó el padre de uno de sus alumnos de inglés en Álora, el pueblo del interior malagueño en cuyo colegio impartía clases. “Me metió Juan Vázquez, un albañil actualmente jubilado, muy humilde y trabajador... que ha sido cuatro veces campeón del mundo veterano de maratón”, recita con admiración.

Juan Salvador, durante una sesión de quimioterapia. / Cedida

La experiencia le cundió. “De la droga se sale; del correr, no”, proclama. La Vig-Bay inaugural, en 2000, supuso su cuarta carrera. Entonces invernal, cuadraba en el calendario. “En Málaga no se trabaja la última semana de febrero. Fui un año, dos... Y pensé que no regresaría por el frío”. Luego, aquel 2002, su cuerpo empezó a desmoronarse. Entre diciembre y febrero se pasó 60 días ingresado en el Clínico de Málaga sin que nadie acertase a diagnosticarlo. Se relata enfrentado a un panel de cuatro especialistas, desorientados, y a uno de ellos, el nefrólogo Ildefonso Valera, asumiendo el reto.

–Yo me quedo con este caso.

“Tuve la grandísima suerte de encontrarlo”, agradece Juan Salvador. Valera, a base de biopsias, acabaría certificando esa granulomatosis con la que Juan Salvador ha convivido desde entonces. El tratamiento ha ido variando. No la rigurosidad del paciente en el seguimiento de las prescripciones: “Hay que tener una disciplina; este pan para este queso y este queso, para este pan”. El doctor se ha jubilado hace poco, encomendándolo a un par de discípulas, y le ha confesado:

–Con la enfermedad de Wegener solo me quedáis vivos una mujer de 1994 y tú de 2000.

Juan Salvador, aunque siente controlada esa dolencia sistémica, celebra la vida que temió no poder disfrutar. “Cada día que me levanto y pongo los pies en el suelo, si no me duele nada, no toso sangre, tengo los ojos blancos, es una maravilla”, exclama, asumiendo deterioro interno: “Cuando me hacen una radiografía se asustan, el pulmón derecho sale como una pelota de tenis”.

Llegando a la meta de Baiona en una edición lluviosa. / Cedida

La reducción de su capacidad aeróbica no ha disminuido su actividad atlética. Ni siquiera recién salido del hospital. Creyó, de hecho, que se había perdido la Vig-Bay de 2003. Pero sus responsables habían decidido trasladarla a abril.

–Que me animo, que me animo.

Fue la primera vez que llegó último. Persistencia y posición se han convertido en señas de identidad. Juan Salvador Zaragoza ha participado hasta la fecha en 753 carreras, lo que incluye 35 maratones y 282 medias –llegó a encadenar 17 medias en un año–. Y en 395 de esos eventos su nombre ha cerrado la clasificación. “Hay cuatro tipos de corredores: el africano que va a tres minutos por kilómetro; los españoles más orgullosillos, a cuatro; la gran masa, entre cuatro y medio y seis; luego ya, a más de siete, los de la cola, los debutantes, los que hacen la mitad de la prueba andando... Y en quinto lugar estoy yo”, bromea.

Jamás ha adelantado a nadie, por ejemplo, en las 57 citas de Corre por Murcia, todas las celebradas, que se organizan en la urbe y sus pedanías. Y no es que lo pretenda. Menciona una Vig-Bay a 24 o 25 grados. “Iba viendo a las ambulancias tratando a gente con golpes de calor. Yo corría con el pecho abierto. Es con el frío que me encojo. Volví a bajar de las dos horas y media”. Al llegar al hotel lo llamaron de la organización.

–Juan, ¿cómo estás?

–Yo, encantado.

“Creyeron que era una de las nueve personas a las que habían tenido que atender en el hospital”, explica.

Nunca le ha dolido el reloj en el orgullo. “Recuerdo a un hombre, en la Vig-Bay de 2001, que llegó al autobús y se puso a pegarle patadas a los asientos porque no había conseguido hacer 1.20. En el atletismo hay muy poca humildad; gente que no correr si hay una poquita de montaña o que lo deja si lleva malos tiempos”, denuncia. “Cuando estaba bueno, yo nunca fui gallito”. Sí presume de un dato: ni una sola vez se ha retirado.

En los últimos años, Juan Salvador ha reducido su agenda deportiva “al ser más viejecillo y por la enfermedad”. Pero en ningún momento se ha planteado renunciar a la Vig-Bay. Para la inminente acumula 800 kilómetros de entrenamiento. “Hay varias cosas distintivas, como una organización de diez. He pateado muchas por casi toda España. ¿Dónde vas a encontrar autobuses, duchas, una guardarropía bien montada...? En Málaga te dan una botella de agua y te vas para tu casa. En Vigo me pagan la inscripción desde la décima edición y me han puesto una furgoneta detrás cuando me he quedado muy descolgado. Cuidan al corredor. No se puede comparar con ninguna otra. Es imposible no volver”.