Fiebre del sábado, día y noche

Un día de julio de 1518 Frau Troffea empezó a bailar por las calles de Estrasburgo. Brincó, giró y se agitó hasta derrumbarse de agotamiento. A la mañana siguiente se despertó y siguió bailando. Aunque a Troffea la recluyeron en un santuario de los Vosgos, al poco ya eran cientos los que la imitaban. Pronto, miles. De nada valieron los remedios que las autoridades ensayaron: dietas, sangrías, plegarias... Los afectados seguían multiplicándose, dejando un reguero de muertos por infarto o derrame. Y de repente, en septiembre, tal frenesí cesó. Lo relataba ayer el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, durante la presentación de Move It Vigo. La tercera edición de la competición de danza urbana se celebra este sábado en el Ifevi. “En los documentos de la prefectura de Estrasburgo atribuyeron esta fiebre del baile del siglo XVI a un episodio de locura colectiva. Quizá fue por productos alucinógenos o psicoactivos. La única fiebre que entendemos es la nuestra, la buena. Con lo único que alucinamos es con el boom que ha tenido el baile en estos últimos años”, exclama.

Raquel Rodríguez es el alma del inminente evento. Iguala a Troffea en el entusiasmo contagioso, aunque en su caso consciente y bien planeado. Cuando regentaba la academia Muévete, que cerró tras la pandemia, había acudido con sus alumnos a “competiciones muy grandes en León, Madrid, Barcelona, Palma... Las mejores”.

–Yo esto lo quiero hacer en Galicia–, proclamó.

“Y evidentemente en Vigo. Lo tenía muy claro”, rememora. “Fui cogiendo de cada una de ellas lo que más me gustaba y funcionaba, lo mejor organizado, y lo traje aquí. Y luego, claro, le di mi toque personal”. Así nació Move It, la única cita gallega de danza urbana de grandes dimensiones, además crecientes. La primera edición congregó a más de 700 bailarines en el Auditorio Mar de Vigo; la segunda, a casi 1.000. En el Ifevi se reunirán 1.200, entre los mejores de España. Acudirán desde León, Valladolid, Salamanca, Las Palmas, Lanzarote, Tenerife o Asturias. Más los locales, de especial renombre. “El nivel de Galicia es espectacular y en Vigo tenemos muy buenas escuelas”, se ufana Rodríguez.

José Ramón Lete Lasa, Raquel Rodríguez y Daniel Benavides, en la presentación. / MARTA G. BREA

La Xunta se ha adherido al proyecto como patrocinador oficial. “Cuando me enteré de lo que estabas organizando, me dije: ‘Tenemos que estar ahí’”, asegura Lete Lasa. El secretario xeral acudió a la presentación, en el Hotel Hesperia, junto al jefe del servicio provincial de Deportes, Daniel Benavides. Lete se gira hacia Raquel: “Quería agradecerte el esfuerzo que haces. Me dicen que estás sola ante el peligro. No lo vas a estar. La Xunta va a estar contigo”.

La colaboración incluye el uso del Ifevi, donde se instalará un escenario de casi 200 metros cuadrados. Anexo al pabellón número 3 se instalarán también camerinos, zona de calentamiento y la asistencia de medicina y fisioterapia, en la que colaboran Vodea y la Clínica San Lázaro. Gadis aportará aguas y aperitivos. Habrá tres camiones de comida en las inmediaciones y estará abierta la cafetería del recinto ferial. Abanca, Plásticos Carrera, Pigma Gráficas y Mi Pequeña Fábrica son otras firmas vinculadas. Junto a Raquel trabajarán veinte personas. Las necesarias para una agenda tan ajetreada y una intendencia tan compleja, además de la rigurosidad que ellos mismos se exigen: “Nosotros vamos siempre en hora. Nunca nos retrasamos”.

Los tacones, de moda

Las puertas del Ifevi se abrirán a las 9:30. El programa se iniciará a las 10:00. En el bloque matutino, que terminará a las 14:15, se desarrollarán las categorías entre 4 y 13 años: baby, infantil, júnior (hasta 20 bailarines por grupo), mini parejas y mini solistas. El bloque vespertino, entre 15:40 y 22:00, incluye youth, absoluta (hasta 20 bailarines), minicrew (3), parejas, solista y megacrew (hasta 40). También premium, dedicada a veteranos, y heels, una variedad de baile sobre tacones. Rodríguez apunta: “Está muy de moda. Somos de los pioneros en incluir esta categoría”. Cada número tendrá un límite de tres minutos salvo los mayores, de cinco.

El Move It Vigo repartirá 4.000 euros en premios en metálico, además de medallas, trofeos y menciones especiales (mejor flow, mejor vestuario). El jurado que escrutará a los participantes está compuesto por la coreógrafa y bailarina Sarah Coral, la bailarina especializada en danza urbana Ruth Prim y la coreógrafa Vicky Gómez, que ha ejercido como profesora en el concurso televisivo Operación Triunfo y ha trabajado con artistas como Abraham Mateo. Estos expertos valorarán de cada actuación factores como técnica, originalidad, estilo o expresión.

A diferencia de aquella locura colectiva que padeció Estrasburgo, los espectadores disfrutarán estrictamente desde sus asientos. Se han despachado ya las 1.600 entradas que se habían puesto anticipadamente a la venta. El propio sábado habrá un centenar en taquilla. Lete concluye: “Yo lo único que pido es que siga la fiebre del baile”.