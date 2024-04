¡Suéltalo!

Son pioneros de extraña latitud. Nadie antes que ellos ha transitado un territorio que en realidad no existe. Doce patinadores vigueses componen desde el pasado septiembre el Celta Patín. Se dedican mayormente a la velocidad sobre patines en línea. Ruedan sobre cemento, granito o resina. Proceden del FSV, de orientación lúdica. Lo abandonaron precisamente por alimentar su ambición competitiva. Pero Celta Patín es también el primer club gallego que se inscribe en la Federación Española de Deportes de Hielo.

Chevy Guzmán, promotor, entrenador y figura, la Elsa de este Frozen, ya ha debutado con el traje azul sobre el óvalo congelado. No ha sido en Galicia, claro. Ni siquiera en toda España existe una instalación adecuada. Chevy ha regresado de una estancia cuatrimestral en Salt Lake City con la mínima para el Mundial en 500 metros. Aspira legítimamente a los Juegos de Invierno, que acogerán Milán y Cortina d’Ampezzo en 2026. Sus compañeros célticos están dispuestos a seguir el rastro de sus cuchillas igual que el de sus ruedas.

Jhoan Guzmán, Chevy para el siglo, de origen venezolano, ya nacionalizado, lleva años afincado en Vigo. Y como vigués ha ido engordando su currículo de patinaje en línea. Seis títulos mundiales culminan la miríada de laureles europeos y nacionales. Los firmó como miembro del FSV, donde congregó adeptos tan interesados como él en una rutina rigurosa. “Intenté persuadir al presidente, pero el FSV es un club más pensado para lo recreativo; que los niños vayan y se lo pasen bien”, entiende Chevy. “Algunos deportistas estaban tomando impulso. Había campeones autonómicos y de España. Querían superarse, con entrenamientos más cómodos y de calidad”. Como consecuencia de esas “ideas cruzadas” se produjo el divorcio, aunque de mutuo acuerdo y civilizado: “Hemos quedado bien, como amigos. Cada uno sigue su camino. Yo no quiero irme de Vigo ni de Galicia, pero también quiero ser deportista. No puedo serlo en un club donde no comparten mi pensamiento de superación”.

Varios de los componentes del Celta Patín. Chevy Guzmán, segundo por la derecha. / José Lores

A Chevy lo han secundado “padres que son fundadores” e incluso practicantes junto a sus hijos. Son trece patinadores los de la fama, que han cruzado esa línea de atrevimiento: Mara Ianelli (nacida en 2014), Marco Bonilla (2013), Lucas Ríos (2013), Alba Bonilla (2009), Álvaro Espiñeira (2009), Pablo Gonzales (2007), María Leiva (2001), Jean Lugo (1998), Francisco Espiñeira (1964) y Raúl Ríos (1980), más el propio Chevy (1995), que no es el único campeón. Alba Bonilla y Álvaro Espiñeira lo han sido ya de España. Además, José Francisco Bonilla y Carmen Ameijeiras se han sacado licencia fitness.

Otro elemento ha fomentado la secesión. A Chevy lo operaron en julio de una rotura brutal del adductor, de desinserción casi completa, que sufrió practicando saltos de freestyle. La lesión le estropeó la temporada en línea. Aprovechó la convalecencia, sin embargo, para profundizar en un debut sobre hielo que llevaba tiempo meditando. Chevy se había sacado licencia para esta disciplina con el Valdemoro madrileño. Ya no lo necesita. El Celta Patín se ha registrado tanto en la Federación Española de Patinaje como en la de Deportes de Hielo. En esta última figura como el primer club gallego en la historia. Otros practicantes de sus modalidades, como el buenense Martín Souto en skeleton o el coruñés Manuel Taibo en velocidad, campeón mundial júnior en velocidad, militan en entidades forasteras. Así Taibo, en el Prat catalán.

En España no llegan a cuarenta los hombres especializados en patinaje de velocidad sobre hielo y son aún más escasas las mujeres. Sin una pista homologada en todo el país, los responsables técnicos de la federación han elegido como centro neurálgico la localidad alemana de Inzell, a la que peregrinan con frecuencia. Chevy ha elegido otro camino. Pidió a la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU) una de las ayudas que conceden para la transición de los patinadores. Eso le ha costeado cuatro meses en Salt Lake City, la capital de Utah, sede de los Juegos de 2002.

Dos técnicas diferentes

“Se pueden llamar igual, pero no tienen nada que ver”, advierte sobre los dos patinajes. “El de hielo requiere una técnica totalmente diferente. Hay que aprender a romper la barrera del viento, tener mejor posición, no parar en ningún momento... En el de ruedas vas siempre en grupo. Es más estratégico”. Chevy se ha adaptado a la perfección. Durante su aventura en Estados Unidos, recién salido de aquella grave lesión muscular, ha logrado un crono de 36.1 segundos en 500 metros. Supera así la mínima fijada para Mundiales y Europeos (36.2). Solo otros dos españoles lo han conseguido.

En cuanto a los Juegos, hasta diciembre de 2025 no se sabrá qué se exige para los que organizará Italia en febrero de 2026. Se clasificarán los 25 mejores, con un tope de dos por nación. Como referencia, la mejor marca de la temporada es de 33.9. “Mi idea es clasificar, pero es difícil dar un resultado antes de competir. Al otro febrero lo sabré con certeza”, especifica Chevy, optimista. Podría convertirse en el segundo vigués en una cita olímpica invernal, tras Katia Griffiths Pereira-Borrajo en el “halfpipe” de Socchi 2014.

Uno de los patinadores veteranos ayuda a un pequeño a calzarse los patines. / José Lores

Ese reto se reanudará cuando vuelva a apretar el frío. Chevy, que ha propuesto que varios patinadores del Celta Patín acudan en septiembre a Salt Lake City, regresa a tierra seca. Él y otros componentes, que habían concluido la anterior temporada como independientes, acudieron recientemente a la prueba de la Copa de Europa organizada en Gijón. El club ya se había estrenado en línea en el I Open Gallego y con Jean Lugo, en la Copa Inter-Pyrenees y el Trofeo Pingüinos.

No desmayan estos célticos pese a que la carencia de instalaciones, asumible en hielo, se repite lastimeramente. La Xunta, cuando Chevy les anunció la creación del club, prometió el usufructo de un pabellón y se ha desdecido: “Se lavaron las manos”. En Samil les limita el deficiente mantenimiento –ellos mismos suelen limpiar las arenas– y la condición abierta al público de la pista –Chevy alcanza velocidades de 55 km/h–. En As Travesas aprovechan los huecos que dejan las escuelas municipales. “Entrenamos en los garajes, en Castrelos, en la recta de Ricardo Mella...”, enumera, inasequible al desaliento: “No me iré de Vigo. Quiero mejorar el deporte y que el patinaje sea visible. Seguiré luchando”.

