Balaídos acoge este sábado el Trofeo Reconquista

La Agrupación Viguesa de Atletismo organiza este sábado, 6 de abril, una de las citas más tradicionales del calendario deportivo de la ciudad. El Trofeo Reconquista alcanza su trigesimoquinta edición, ahora también como Trofeo Antonio Fernández. El AVA contará con la colaboración del Concello de Vigo y el patrocinio de Zunfer-Motobombas. Antonio Fernández Rodríguez, a quien se dedica el evento, falleció a los 80 años de edad en 2014. Como entrenador, descubrió y formó a campeones gallegos y nacionales como el olímpico David Gómez, María José Fernández, José Luis Domínguez, Antonio Becerra y José Alvaro Paz Núñez. Su hijo, del mismo nombre, excampeón y explusmarquista gallego de salto con pértiga, prosigue esa labor pedagógica.

El Trofeo Reconquista comenzará en Balaídos a las 10:30 y la última prueba está prevista a las 13:30. El programa incluye martillo, longitud, 300 y 400 metros vallas, 100, 400, 600 y 3.000 metros lisos y triple salto entre las diversas categorías: sub 16, sub 18 y sub 20. El control técnico se encargará el Comité Gallego de Jueces de la Federación Gallega de Atletismo.