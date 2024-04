Mateo Míguez relanza al Coruxo

0 Covadonga: Buru; Nino, Aitor Elena, Trabanco, Morilla, Berto González, Pablo Tineo, Asier Gómes (Lucas Suárez, minuto 59), Turmo (Álvaro García, minuto 59), Ariel Herrero y Álex Menéndez. 1 Ccoruxo: Alberto Domínguez; Johan Terranova, Borja Marchante, Pereiro, Naveira, Guido Fernández, Barrera (Mateo Míguez, minuto 64), Vidal, Álex Rey (Mario García, minuto 80), Añón (Tomaselli, minuto 89) y Telles. Gol: 0-1, minuto 92: Mateo. Árbitro: Muñárriz Mateos. Tarjetas amarillas a Ariel Herrero, Iván Fernández, Pablo Rodríguez; Guido, Rey y Naveira. Tarjeta roja a Pereiro en el minuto 93. Incidencias: Encuentro disputado en el Álvarez Rabanal de Oviedo.

Cuarta victoria consecutiva para un Coruxo, que mantiene muy viva la esperanza de play off después de derrotar a domicilio a un necesitado Covadonga. Tras una primera mitad tan igualada como plana, los de David de Dios sufrirían mucho en la segunda ante el empuje de un rival que perdonó alguna pcasión muy clara. Sin embargo, en el tiempo de descuento los vigueses exhibieron pegada con un gol letal sin tiempo para reaccionar.

Los vigueses parecieron mostrar un poquito más de juego al principio, y comenzaron a acaparar la posesión ante un conjunto asturiano al que no le importó recular y montar el muro frente al área a la espera de tiempos mejores. No habían transcurrido ni diez minutos de partido y el Covadonga ya atravesaba por serios problemas para sacudirse el acoso de un Coruxo muy superior, que lo intentaba una y otra vez sin descanso aunque por el momento con poca claridad.

Esa falta de precisión a la hora de dar el último pase o definir los ataques permitió que el once del entrenador local David González no sólo sobreviviera a un primer cuarto de mucho sufrimiento, si no que poco a poco, y no sin gran esfuerzo, consiguió equilibrar más el encuentro ante un Coruxo que entonces levantó el pié buscando tener más orden en lo táctico y una posesión de mayor calidad. En cuanto quería ser vertical con el cuero lo perdía, y los asturianos cada vez tenían más pelota.

David Añón, del Coruxo, presiona a un rival durante un partido en O Vao. / Alba Villar

El resultado de esa igualdad fue que al paso por el ecuador del primer periodo, el duelo era plano y aburrido, con la pelota demasiado tiempo en el aire y nunca sobre volando las áreas. Todo se reducía a una contínua pelea en el centro del campo por una pelota que no tenía dueño. El Coruxo ya no tenía mando, y en ese descontrol poco antes de la media hora, con Alberto inédito bajo palos pues apenas si había tocado la pelota, pudo pagarlo caro pues incluso el local Aitor Elena tuvo el gol en un centro chut que bien pudo acabar en la red si alguien llega a tocarlo antes de que botara ante línea de gol y Alberto lo atrapase en dos tiempos con algún apuro.

En la segunda mitad, el duelo sería bien diferente a lo visto anteriormente. Fundamentalmente porque el conjunto local reinició el juego con otra cara bien diferente mientras que los visitantes no mejoraron de esa manera. Así, muy rápido, los de David González comenzaron a hacerse con la posesión de pelota y a diferencia de la primera parte conseguían pisar el área con bastante peligro, pues ya antes del minuto diez pudieron marcar en un cabezazo forzado de su ariete que se fue fuera y rondando la hora inquietaron lo suyo a pelota parada.

Ahora apurado en lo defensivo, el equipo de David de Dios tampoco contaba con la pelota para poder respirar y ganar confianza frente a un oponente crecido que cada vez arriesgaba más en busca de una victoria con la que seguir soñando con la permanencia. Pero la cosa no mejoraba y en el sesenta y siete se vería la mejor hasta el momento. Fue un cabezazo centrado que se marchó ligeramente desviado pero con Alberto Domínguez batido. Poco después, Turmo disparaba desde el punto de penalti rozando madera y Berto González estaba a punto de sorprender desde la larga distancia.

En el tramo final del encuentro el Coruxo tiró de experiencia y calidad para jugar lo más lejos de su área posible y no pasar tantos apuros. Sin embargo, eso no le libraría del empuje de un conjunto local que a trancas y barrancas buscó su suerte.

Pero algo habitual en este deporte es que quien perdona lo paga, y en el tiempo añadido, en una llegada aislada, el conjunto gallego golpeaba con un gol de Mateo Míguez que dejaba helada a toda la parroquia local. Tres puntos de oro para el conjunto vigués.