La ilusión de Navia duró 34 minutos

64 Celta Zorka Recalvi. Haidara (6), Samson (5), Musa (17), Aguilar (15), Garfella (5) –cinco inicial–, Benton (4), Senosian (0), Trahan Davis (7) y Laura Prats (5). 73 Zaragoza: Holesinska (3), Ortiz (2), Gulbe (11), Hermosa (4), Mechelle (12) –cinco inicial–, Lacorzana (3), Pointer (3), Gimeno (6), Fiebich (19), Geldof (2) y Zaibane (8). Parciales: 17-12, 15-14, 18-17 y 14-30. Árbitros: Morales Alcalde, Domingo Villalta y Sanhermelando García. Le señalaron 16 faltas al Celta Zorka Recalvi y 10 al Casademont Girona. Sin eliminadas. Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de Navia, prácticamente lleno, con cerca de 1.800 aficionados.

El Celta Zorka Recalvi estuvo a punto de protagonizar ayer otra de las sorpresas de la temporada. Durante muchos minutos, treinta y cuatro para ser exactos, el equipo entrenado por Cristina Cantero mandó en el marcador y en la pista. Llegó a tener catorce puntos de ventaja y, por momentos, consiguió desesperar al conjunto maño.

Los últimos diez minutos de juego arrancaron de hecho con ventaja céltica por siete puntos. Sin embargo hubo dos aspectos que resultaron ser cruciales en este último cuarto. El primero de ellos fue el paso adelante que dio el Casademont Zaragoza en el trabajo defensivo. Los contactos eran al límite, provocando que las viguesas no tuvieran cómodas posiciones de tiro y poco a poco las diferencias se fueran reduciendo.

Otro aspecto clave tiene nombre y apellidos. Leone Fiebich finalizó el tercer cuarto con tan solo seis puntos, pero en el último periodo anotó trece más, tres de ellos triples, que permitieron al conjunto maño darle la vuelta al marcador y conseguir una ligera ventaja que supo administrar.

Emotivo homenaje a Pilar Valero. / José Lores

El Celta Zorka Recalvi llegó a estos minutos finales con problemas físicos. Y es que no era para menos, ya que el ritmo del partido fue alto a pesar de la baja anotación. Tal y como se estaba desarrollando el encuentro, Cantero utilizó solo a nueve jugadoras.

El equipo entrenado por Cristina Cantero hizo un buen partido, a pesar de la derrota. Defensivamente el equipo volvió a estar a un nivel muy alto, provocando que las jugadoras del Casademont Zaragoza tuvieran muchos problemas para anotar, incluso bajo canasta. Y es que no nos podemos olvidar que enfrente estaba una plantilla que, posiblemente, sea la más compensada de la competición. El poder interior del equipo es enorme y en los tres primeros cuartos, las viguesas consiguieron secarlas. La diferencia es que el técnico del Zaragoza utilizó a once jugadoras de gran calidad. De hecho, parecía que la lesión de Zainabe en el segundo cuarto le iba a pasar factura, ya que la pívot estaba siendo muy importante en la reacción del equipo, pero la aportación del resto de jugadoras hizo que su ausencia pasara desapercibida y no se le echara de menos.

A pesar del buen partido, el Celta Zorka Recalvi tendrá que seguir corrigiendo. Por ejemplo la necesidad de tranquilizar el juego cuando queda poco tiempo para finalizar el cuarto y se va por delante en el marcador.

Pasó en los minutos finales del segundo cuarto, con trece puntos de ventaja para el equipo vigués, y la precipitación con ataques rápidos y mal finalizados permitieron a las zaragozanas colocarse a seis puntos al llegar al tiempo de descanso.

El sábado, clave en Navia

El próximo sábado, el Celta Zorka Recalvi volverá a jugar en el pabellón de Navia. Será a partir de las 19:00 ante el Jairis, que ayer caía en Canarias. Un partido clave para las viguesas, que de lograr la victoria, incluso podrían dejar muy cerca la permanencia. El Spar Gran Canaria, rival directo por la salvación, juega en Zaragoza ante el Casademont; y el otro implicado, el Barcelona, en Ferrol ante el Baxi. El equipo de Cristina Cantero le tiene ganado el basketaverage a los dos equipos. Tras los partidos del sábado, quedaría tan solo dos jornadas para finalizar la fase regular de la temporada.

Lo que está claro es que el próximo sábado, el pabellón de Navia tiene que ser una olla a presión. Es el partido más importante de la temporada y no cabe duda que empujando como lo están haciendo en los últimos partidos, la afición será una apoyo clave.