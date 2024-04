El defensa al que convencieron con una lavadora

En otoño de 1977, meses después de conseguir el ascenso a la Primera División en su primer año en el Nottingham Forest, Larry Lloyd sufrió una fractura en un hueso del pie que le tuvo fuera de los terrenos de juego durante el comienzo de la temporada. Su recambio, David Needham, cumplió de manera brillante con la tarea de reemplazarle, pero en cuanto se recuperó Brian Clough no tardó ni un partido en devolver a Lloyd a la titularidad. El entrenador, personaje imprescindible que suele visitar esta sección con frecuencia, se dirigió en el vestuario a Needham en presencia de todos sus compañeros y le explicó el motivo de la decisión: “David, seguramente te preguntes por qué lo hice. Has estado brillante y eres un chico encantador. De hecho, si tuviera una hija estaría encantado de que acabase contigo”. Luego señaló a Lloyd, que escuchaba serio desde una esquina y dijo: “Pero él es un jodido bastardo”.

Brian Clough y aquel Nottingham Forest inmortal no podían estar sin Larry Lloyd, el considerado sin discusión jugador más duro de la historia del club. El técnico tenía claro lo que fichaba cuando se aprovechó de la situación delicada del Coventry -que había pagado más de 240.000 libras por su contratación- para arrebatárselo por un buen precio. Una vez más el consejo de Peter Taylor, su amigo y fiel escudero, el hombre con un ojo clínico, había sido certero como casi siempre. Poca gente entendía más de futbolistas que él. Y cuando Clough le explicó lo que buscaba para fortalecer la defensa Taylor no tuvo dudas en señalar a Larry Lloyd. La negociación para hacerse con sus servicios supone un nuevo episodio para la leyenda de Clough y sus dotes de seducción. No era sencillo convencer a un futbolista que había sido internacional y que poco antes jugaba como titular en el Liverpool que dejase la máxima categoría para marcharse en 1976 al incierto proyecto del Nottingham en Segunda División a donde el técnico había llegado un año antes tras el sonoro fracaso de su paso por el Leeds.

En los tiempos en los que no existían representantes ni agencias, los entrenadores (que eran más mánager que otra cosa) se implicaban personalmente en la gestión de sus recursos. Clough se reunió con Lloyd, que no le puso las cosas fáciles en un primer momento. En el segundo encuentro la situación mejoró. Esa charla se cerró con una pregunta algo absurda.

–¿Tienes lavadora?

Larry Lloyd, algo sorprendido, le dijo que sí pero que llevaba días estropeada. Clough puso una mueca y ambos se despidieron. A la mañana siguiente dos individuos llamaron a su puerta. Eran trabajadores del Nottingham Forest. Traían una lavadora y solo preguntaron por el lugar en el que debían instalarla. Lloyd, con los ojos como platos, señaló de manera tímida el pequeño cuarto situado junto a la cocina y observó cómo la lavadora recorría su casa dejando un pequeño reguero de agua. En ese momento decidió que aceptaría la oferta del Nottingham Forest y de Brian Clough y eso que aún no sabía toda la verdad sobre la lavadora que acabó en su casa. Resulta que el entrenador se la había “robado” a su propio club. Formaba parte de la lavandería y la sacó de allí por su cuenta solo para convencer de forma urgente a un futbolista que quería fichar. La cuestión es que aquella delirante historia funcionó -cosa que no hizo de forma fiable la famosa lavadora que le dio cantidad de problemas a Lloyd hasta que cansado decidió comprarse una nueva- y Clough pudo contar desde 1976 con el central que necesitaba para llevar a cabo su plan y sobre todo para imponer respeto a los delanteros rivales en un equipo que aún adolecía de falta de colmillo. Él y Kenny Burns formaron una pareja que acabaría por ser legendaria en City Ground.

Afianzar el centro de la defensa fue una de las muchas decisiones que convirtieron al Nottingham Forest en un caso extraordinario. En esa primera temporada con Larry Lloyd en la plantilla consiguieron el ascenso a la máxima categoría y unos meses después, sin que nadie se lo esperase, llegó el título de Liga, el único logrado a lo largo de su historia. Y no acabaron ahí. En la temporada siguiente les tocaba estrenarse en la Copa de Europa que encararon con la mayor de las ambiciones. Pero el sorteo no fue cariñoso. En la primera ronda quedaron emparejados los dos equipos ingleses (el Forest como campeón de Liga y el Liverpool como vigente campeón del torneo) en un duelo cargado de sentimiento para Larry Lloyd. No olvidaba el defensa el terrible episodio que para él supuso que Bob Paisley -legendario técnico del Liverpool- tomase la decisión de prescindir de sus servicios. Llegó a Anfield en 1969 cuando solo tenía 20 años procedente del Bristol Rovers para jugar en el segundo equipo. Bill Shankly creía firmemente en él y no tardó en subirle al primer equipo para hacerle titular en el conjunto que ganó Liga y Copa de la UEFA. El legendario técnico le dijo un día: “Tengo la impresión de que patearías a tu abuela a cambio de cinco libras” a lo que Lloyd contestó “lo cierto es que lo haría por la mitad”. Sin embargo una lesión cortó su proyección justo cuando Bob Paisley heredaba el cargo de Shankly y éste prefería a Phil Thompson, menos duro y más académico, en su lugar. Dolido, pidió un cambio de aires. Y por eso cayó en Coventry, lugar del que le rescató Brian Clough.

Era fácil suponer que, al margen del interés que para cualquier aficionado o protegonista tenía la eliminatoria entre los dos equipos ingleses, para Lloyd era una especie de “vendetta” personal. Jugó aquella eliminatoria con un nivel de seriedad pocas veces visto y fue uno de los responsable de que el Forest no recibiese ni un gol en los ciento ochenta minutos que duró el duelo. Los de Clough hicieron valer en Anfield el 2-0 de la ida y dejaron en el camino al gran favorito de un torneo que meses después conquistaron tras ganar en la final al Malmö gracias a un gol de Trevor Francis. El cuento de hadas seguía su curso: ascenso a Primera, título y Copa de Europa en tres años locos.

Larry Lloyd y sus compañeros tampoco se detuvieron ahí porque el Forest defendió de forma exitosa el título un año después. El defensa siempre concedió más importancia al segundo título por las entidad del rival y porque estuvo muy cerca de perderse la final. Pocas semanas antes de enfrentarse al Hamburgo se dañó los ligamentos de su tobillo. Había muy pocas posibilidades de llegar al duelo en el que el equipo alemán, liderado por su excompañero en el Liverpool Kevin Keegan (el mejor jugador de Europa en ese momento), era el gran favorito. Lloyd se sometió a tratamientos de toda clase, se infiltró en numerosas ocasiones e incluso se perdió una especie de concentración que Clough hizo en Mallorca (realmente era una excusa para despejar la mente, beber unas cervezas y escapar del ambiente que se respiraba en Nottingham) para seguir el tratamiento. La cuestión es que el defensa llegó a tiempo de alinearse en el Bernabéu el 28 de mayo de 1980 ante el Hamburgo para completar junto a su pareja de baile, Kenny Burns, una magnífica actuación que anuló por completo a Keegan y a Felix Magath, los dos grandes referentes del Hamburgo. El gol de Robertson les dio la segunda Copa de Europa pero quienes cogieron aquel título por las asas fueron sus dos centrales.

Aquellas dos medallas de campeón de Europa, así como otros recuerdos de su tiempo como futbolista, volaron de la vida de Lloyd que, en 1981, solo un año después de ser campeón de Europa, dejó el Forest y jugó un par de años más a un nivel mucho más bajo en el Wigan. Entrenó un tiempo y sufrió episodios de depresión que le llevaron al alcoholismo y a dificultades financieras. En esos momentos de tormenta tomó la peor decisión: vender sus objetos más preciados a cambio de 12.000 libras, algo de lo que años después no dejaría de arrepentirse. Pero como dijo en una entrevista hace un tiempo: “El diablo estaba al volante de mi vida en aquel momento”. Recondujo su camino en España donde se instaló y montó un par de negocios hosteleros hasta que hace tres años regresó a Nottingham para pasar sus últimos años cerca de su familia. Esta semana falleció a los 75 años el hombre al que cualquier aficionado del Forest pondría a cuidar de su familia.

