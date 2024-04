Claudio: “El empate nos sabe a poco”

Claudio Giráldez consideró insuficiente para los méritos contraídos por el Celta el empate sin goles firmado ayer contra el Rayo Vallecano en su estreno al frente del conjunto vigués en Balaídos. “En nuestro campo, el empate nos sabe a poco. Con lo que pasó en el segundo tiempo nos vamos con a sensación de haber dejado escapar dos puntos”, se lamentó tras el encuentro el preparador celeste.

Giráldez celebró sin embargo que el Celta encadene dos jornadas consecutivas puntuando. “Hay que valorar puntuar en esta competición. Hemos logrado cuatro de seis puntos contra rivales de nuestra misma zona clasificatoria y es para ser positivo”, dijo el porriñés, que no puso paños calientes a los problemas que el rival le generó en el primer tiempo: “La lástima es que en la primera parte que no entendimos del todo bien el partido. Nos faltó dominar más desde el balón, acelerar el partido cuando tocaba. Ellos han estado bien a nivel defensivo en esa primera parte, pero también sabíamos que en la segunda íbamos a tener más espacios en cuanto bajaran su energía. Una pena no poder traducir ese juego en tres punto porque en la segunda hicimos un poco lo que queremos ver: meter al rival en campo propio, ser capaces de estar más cerca del gol. En el primer tiempo no acabamos de estar del todo precisos”.

El entrenador del Celta eludió polemizar sobre el gol anulado a Jailson y un posible penalti a Iago Aspas que el árbitro no pitó. “Vi las jugadas, pero no las valoro. Son decisiones del árbitro, del VAR. Si lo vieron así, supongo será correcto y no entro a valorar mucho más “, se limitó a señalar.

Aunque la permanencia está todavía lejos de concretarse, Giráldez mira al futuro con optimismo: “Tenemos que ser positivos, el equipo va dando pasos y hemos estado mejor en situaciones de transición con respecto a la jornada pasada. Se va poniendo mimbres para que el equipo esté más estable”.

Giráldez restó, por otra parte, transcendencia a la expulsión de dos miembros de su cuerpo técnico [su segundo Roberto Fernández, y el fisioterapeuta Ernesto Vieito] por protestar. “La expulsión fue por levantarse, A veces el ímpetu del banquillo es inevitable que te levantes. Es así la norma y es lo que hay, pero tampoco hemos generado ningún número ni nada extraño en el banquillo”, comentó.