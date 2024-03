El sueño del Coruxo pasa por Oviedo

Partido importante para el Coruxo que quiere afrontar la parte final de la Liga con opciones de meterse en la pelea final por el ascenso de categoría. Los vigueses visitan esta tarde a un Covadonga que ocupa puestos de descenso y al que se le acaban las opciones para abandonar la zona más peligrosa de la competición. Enfrente, un Coruxo que quiere mantener la buena racha que lo ha devuelto a la zona alta de la clasificación y sumar su cuarta victoria consecutiva.

El equipo entrenado por David de Dios revive una situación similar a la de la primera vuelta, en la que tras un mal inicio encadenó una racha de buenos resultados que le permitieron codearse con los puestos altos de la clasificación. El problema llega cuando los rivales no son de la zona baja y ahí es en donde surgen los problemas.

Evidentemente el trabajo de la semana se ha desarrollado dentro de un ambiente relajado, en el que los resultados le han quitado al equipo mucha presión. La igualdad es una de las características más importantes de la competición, por lo que tan cerca está el puesto de promoción de ascenso, como los puestos de descenso. Está claro que sumar los tres puntos en la tarde de hoy le permitiría al equipo verde tomar una ventaja casi decisiva con respecto a la zona de peligro y mantener sus opciones por arriba.

Lo importante vendría después, cuando lleguen los últimos partidos ante equipos que navegan por la zona media de la clasificación, y en donde verdaderamente hay que dar la talla si se quiere aspirar a algo más que a la permanencia.

David de Dios deberá introducir un nuevo cambio en la medular del equipo. La baja de Pitu Doncel, por acumulación de amonestaciones, obligará al técnico a pensar en un recambio, que bien podría ser Mateo Míguez. El centrocampista ya ha participado en los últimos encuentros del equipo vigués, y la semana pasada entró en el descanso, con lo que podría ser la opción más lógica para sustituir a Pitu. Además, no cabe duda que la presencia de Mateo le infunde al equipo una confianza que solamente aportan los grandes jugadores como él. Toda la plantilla es consciente de la importancia de los tres puntos en juego. Los jugadores quieren llegar a las últimas cinco jornadas del campeonato con opciones, y eso pasa por el Álvarez Rabanal. No obstante, también son conscientes de lo mucho que se juegan los asturianos, por lo que tienen claro que no va a ser un partido fácil.