El Celta, a por otra misión (casi) imposible

La Liga Femenina entra en su recta final con el último mes de competición. Cuatro partidos que, por la zona de abajo, van a decidir el nombre del equipo que acompañará la próxima temporada al Embutidos Pajariel Bembibre en la Liga Femenina Challenge. Una última plaza que cuenta con cuatro candidatos, Spar Gran Canaria, Celta Zorka Recalvi, Cadi La Seu y Barça. Las diferencias son mínimas, dos victorias entre el primero y el último, aunque con un peso enorme en la diferencia de calendarios que tiene cada uno de los implicados.

La victoria del jueves pasado en el pabellón de Fontajau ha sido tremendamente importante para el Celta Zorka Recalvi, que vuelve a tener una victoria de ventaja, además del basketaverage, sobre el descenso que ocupa Gran Canaria. Un tesoro a estas alturas porque si consiguen dos triunfos (uno debería ser asequible ante el Bembrive) obligarán a las canarias del Spar a ganar los cuatro partidos y tienen algunos duelos complicados. Y eso sin contar lo que compremeterían a otros rivales como el Barça, posiblemente el equipo con peor calendario en este mes aunque tiene la ventaja de estar al frente de esta pelea por la salvación.

El equipo entrenado por Cristina Cantero tiene ante sí tres partidos en Navia y uno fuera. Ante su afición, las viguesas recibirán esta tarde al Zaragoza, de nuevo un partido en donde no hay nada que perder y sí mucho que ganar. Está claro que Navia va a jugar un papel fundamental para certificar la permanencia lo antes posible y no llegar con apuros a la última jornada.

El equipo vigués recibe esta tarde al finalista de la Copa de la Reina, el Casademont Zaragoza. Equipo clasificado en la tercera posición y que acumula seis derrotas en lo que llevamos de temporada. Cristina Cantero, entrenadora del club vigués, apuntaba que eEs verdad que nosotras hemos ido recuperando jugadoras, pero todavía tenemos alguna tocada, con molestias, pero eso implica un esfuerzo extra por parte de todas. Nos quedan cuatro finales, todo el mundo va ganando, todos saben que la cosa está muy apretada y es muy difícil. Lo bueno es que seguimos en la pelea y una de las cosas que le digo al equipo es que por nosotras no quede. Zaragoza es un equipo top, con una plantilla larguísima, con muchas posibilidades, con rotación de cinco pivotes, con aleros grandes, pequeños, internacionales, con una gran calidad. Nosotras, para poder competir, tenemos que mantener nuestra línea, que el partido no vaya limpio para ellas, tratar de llevarlo igualado al último cuarto, tener nuestras opciones. Sabemos que es difícil, pero apoyadas por nuestro público, en las ganas que tenemos y sabiendo que es una final más y hay sacar energía de donde no la haya y ser competitivas”.

En el descanso del partido se le rendirá un sentido homenaje a la que fuera jugadora del Celta y del Zaragoza Pilar Valero. Durante el descanso, a falta de 8 minutos para reanudarlo, se les entregará a sus familiares una camiseta personalizada y enmarcada con “dorsal 215 y Valero” (número de partidos disputados por Pilar con la camiseta del club), por parte del presidente y vicepresidenta del club.

Participarán Sergio Valero (hermano) y Álvaro Valero (sobrino), ex técnicos de Pilar en Celta: Miguel Méndez, Susana García, Antonio Ramos y Domi Salinas. Ex compañeras de Pilar en Celta: Laura Grande, Sara Gómez y Andrea Carrera. Como representación de afición: Angela Molins y María del Carmen González Aboal (Mari, Peña del Bombo); y una jugadora alevín de la cantera (Carmen Alonso) que lleva dorsal número 15.