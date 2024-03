Nariz, ojos y alma

“El boxeo es levantarse cuando te han tirado”, solía repetir Iván Pozo en su apogeo. La derrota siempre aguarda en alguna vuelta del camino. El uso de las piernas no invalida el adagio. A Pablo González Izard lo tumbaron el 29 de octubre en Chapela. No literalmente, debruzado sobre la lona, pero sí en el claro dictamen de las cartulinas. El vigués peleaba aquella noche por el título continental profesional de kickboxing, en la modalidad de low kick. Le ganó Bassó Pires en buena lid. El luso le rompió además la nariz. Al día siguiente inició Izard otro combate: contra las fracturas y las dudas. Este lo ha ganado por KO. Se lo ha probado a sí mismo en Lido di Jesolo, donde ha añadido una Copa del Mundo a su palmarés amateur. En mayo regresará a Italia, en su segunda acometida a un cinturón europeo.

Aquel domingo de otoño se había levantado magullado pero conforme. “Ha sido el día más feliz de mi vida”,aseguraba. Izard había ejercido también como promotor con el club de su creación, El Barrio. Enumeraba: “Pabellón con más de 600 personas, salgo con el himno del Celta, todo el mundo coreándolo, los demás chavales hacen unos peleones, la gente pide ya la cuarta velada...”. Ningún reproche al rival, los jueces o sí mismo.

Había heridas, sin embargo. La evidente de su nariz hinchada. El otorrino diagnosticó ya el lunes la rotura con desplazamiento de los huesos propios de la nariz. Una lesión común, pero que él nunca había sufrido. Una semana después se la recomponían en una intervención con sedación. Sabiendo que le aguardaban meses sin poder combatir, Izard aprovechó después para que le operasen de la miopía y el astigmatismo del ojo derecho. Hasta ahora había peleado con lentillas.

Confiesa Izard que ha tenido que afrontar ciertos interrogantes conforme se acercaba esa Copa del Mundo de Jesolo que había elegido para su reaparición. “No llegué a decaer, pero sí que tuve dudas sobre la recuperación. La nariz es la diana donde vas a llevarte todos los golpes. Me quedó exactamente igual que antes, sin afectarme a la respiración. Claro, tuve que hacer la preparación con casco de barra, más protegido que nunca. Con contacto pleno solo había podido entrenar desde hace un mes”, precisa.

Y no es que caer ante Pires le afectase a la vanidad. “Me pilló en un buen momento. Llevaba tiempo trabajando con un psicólogo deportivo y también por mi cuenta en mi crecimiento personal. Me lo tomé muy bien”, sostiene. Pero siempre hay monstruos íntimos a los que doblegar: “Tenía un poco de presión autoimpuesta. Estoy dando clases a chavales y se fijan en mí. Sumado a lo competitivo que soy, tenía ese deseo de redimirme. Fue en un escenario muy bueno, un Campeonato de Europa, pero aún así era una derrota. Yo soy muy ambicioso. Quería volver a sentir una victoria”.

Las Copas del Mundo son torneos de carácter abierto, tres o cuatro por campaña, a los que los púgiles acuden para subir posiciones en el escalafón y como preparación de los campeonatos centrales del año. En 2024 toca Europeo. “Te encuentras de todo, campeones del mundo, de Europa, profesionales... Lo mejor de cada casa. Por eso son muy buenas para rodarse”.Izard se inscribió en la de Jesolo, una localidad del Véneto, a media hora de Venecia. Se tratataba de un evento de categoría A. La identidad de los contrincantes en el cuadro de semipesados (-81 kgs) lo reflejó.

La sabiduría de Dani

Superado el pesaje –“tuve que esforzarme, me hago mayor, el cuerpo se asienta y tengo más masa muscular–, el sorteo emparejó en semifinales a Izard con el finlandés Jaakko Haanpaa. “A bailar con la más fea”, reconoce el vigués que pensó. Haanpaa, de 21 años, se había proclamado campeón mundial de full contact cuatro meses antes. Izard le ha demostrado que la transición al K-1, la modalidad que permite más técnicas, no es sencilla. Contó con la sabiduría de Dani Fernández, que le había ayudado a desentrañar los secretos de su contendiente. “Hice una pelea bastante inteligente, lo había estudiado, sabía lo que había que hacerle y me salió”. Tras un primer asalto igualado, Izard combinó manos y rodillas para distanciarse en las puntuaciones.

La final fue contra el montenegrino Lazar Klikovac, que propuso una contienda mucho menos táctica. “Me montó una guerra. Básicamente salió a romperme”, resume Izard. “ Yo estuve frío. Siempre voy de menos a más. Fue una pelea más de moverme que de fajarme. Puntuaba, le hacía fallar...”. No hubo dudas en la resolución.

Izard ha aprobado el examen; también el de los primeros golpes a su restañada nariz y a sus reconstituidos ojos. “En la final vi un poco borroso unos segundos. Pero estoy para pelear”, decreta. Y es lo que hará el 18 de mayo, en Milán, contra el local Andrea Festa. Será otra vez por un título europeo profesional, el de K-1, que ha quedado vacante. Aquí el límite del supermedio se rebaja a 78,100 kgs. Ningún obstáculo arredra a un hombre de muchas cicatrices, pero el alma intacta: “Mi carrera me ha dado una segunda oportunidad”.