Pequeños gigantes

San José de Valladolid y CB Torelló de Barcelona se han proclamado campeones del XV Torneo de Minibasket CB Baiona, disputado en el pabellón municipal de la villa. Alrededor de 450 jugadores de la categoría alevín han participado en este evento desde el viernes pasado, con el concurso de tiro por parejas, con la fase de grupos el sábado y los play offs y finales en la clausura dominical.

A los cuartos de final había llegado una representación mayoritaria de equipos gallegos. En categoría masculina, Salesianos, Seis do Nadal, Porriño PBB, Novobasket, Estudiantes Pontevedra y Galogrín, además del San José y el C. Ponferrada. En el cuadro femenino, Culleredo, Estudiantes de Lugo, Salesianos, Depordima, Porriño PBB, Celta y Seis do Nadal, además del Torelló.

A la postre, sin embargo, fueron dos equipos visitantes los que se alzaron con el título. En la final masculina, el San José pucelano se impuso al Novobasket por 30-38. Más clara fue la final femenina, con victoria del Torelló barcelonés sobre el Culleredo por 18-61. El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, presidieron la entrega de premios.