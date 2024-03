El Lóstrego muestra su cara más ineficaz

0. Lóstrego CF: Rocío Suárez; Irea Piñeiro, Irene Rial (Noa Caeiro, min. 73), Tamara Fernández, Marta Carballo (Irene Heras, min. 73), “Equis” Márquez, Adelaida González (Laura Izard, min. 63), Álex Pichel, Nara Fernández, Ana Iglesias e Irene Fernández. 2. UD Bovedana: Sara Rodríguez; Vero Sánchez “Torito” (Paula Dik, min. 60), Lara Torres, Elisa Ayuso, Adriana Castellanos, Eva Esteban (Alba Manteca, min. 69), Clara Lorenzo (Marta Jiménez, min. 69), Vero Sotillo, Itziar Muñiz, Nadia Pérez y Mónica Camarón (Carla Seisdedos, min. 89). Árbitro: Juan Luis Davila (Delegación de Vigo). Amarilla a la local Carballo y a la visitante Nadia. Goles: 0-1 (minuto 50), Mónica Camarón. 0-2 (min. 64), Vero Sotillo. Incidencias: Chaín, en Gondomar. Novena jornada de la segunda vuelta en 3ª RFEF. Jornada muy calurosa.

El Lóstrego sumó un traspié inesperado a efectos de posición en la liga de su rival, que relevó en febrero a su entrenador, Juanga García, y que tras la medida tomada ya se encuentra cinco puntos por encima de los puestos de descenso. Porque en este campeonato nadie perdona.

Las gondomareñas tuvieron ocasiones ante un rival que opta por un consistente orden defensivo y por mandar balones largos a Mónica Camarón. Aquellas no definieron y éstas sí. Una primera parte sin grandes sobresaltos, aunque con el control local y dos acciones de peligro, dio paso a una segunda mitad en la que el Lóstrego acogotó al rival. Pero ni Ana Iglesias ni Irene Fernández tuvieron su día. Y las zamoranas aprovechaban un error de “Equis” en la salida del cuero para no perdonar al borde del área. Había tiempo y, de hecho, Couñago no movió ninguna pieza porque su equipo llegaba. Pero si no marcas, no hay nada que hacer. La zaga valmiñorana tampoco estuvo fina en el segundo gol visitante: un saque de esquina, una falta de entendimiento y un remate a placer.

Álex Pichel, la futbolista local en mejor momento, disparó al larguero, el Lóstrego siguió cobrándose saques de esquina a favor sin resultado porque las definidoras fallaban y también la portera del Bovedana hacía una gran parada a chut de Nara para la cuarta derrota en casa de las de Gabi Couñago. El rival, desde febrero con el burgalés Moisés Ichaso en el banquillo, es la revelación de la segunda vuelta. Acabó penúltimo la primera.