El Valinox Novás se enreda las cuentas

Valinox Novás 18 Gil; Santomé (1), Flores (1), Iglesias (2), Diego Pérez (2), Dacosta (2), Hermida (1), Leiras, Aladino, Andrés Sánchez (2), Trifkovic (3), Castro (2), Teixidor (2), Shcherbak, Díaz. Mallorca 18 Arnedo; Bedia, Monjo, Giménez (2), Cañellas, Guimera (1), Casero, Satrustegui, Rubén Sánchez (2), Guillem, Marcos (4), Vaquer (2), Cecchini (1), Riera, De Goya (2), Torio (4). Parciales: 1-1, 3-1, 5-4, 7-6, 9-6, 10-8 (descanso), 11-11, 13-12, 15-13, 16-14, 16-16, 18-18. Árbitro: Mohedano y Peris. Excluyeron a Santomé, Castro y Shcherbak y a los visitantes Giménez (2) y Marcos (3, min 58). Incidencias: Municipal. Abarrotado.

Empate lacerante del Valinox Novás, que hoy estará pendiente del Burgos-Eivissa. Los ibicencos, a un punto y average, marcan la frontera del descenso directo. Los rosaleiros habían incluido en sus cuentas de la permanencia la victoria sobre el Mallorca. El calendario se les empina en las últimas seis jornadas. El miedo presidió el choque, especialmente en las filas locales.

El Mallorca, aunque difícilmente se salvará, está vendiendo caro su certificado de defunción. Los baleares llevaron el duelo al territorio que les convenía. Sus pérdidas se compensaron con los fallos del Valinox en los lanzamientos. El juego se movió en un ritmo tan febril como espeso. Los rosaleiros casi siempre eligieron mal. Tuvo Shcherbak un último intento, lejano y sobre la bocina. Paró el portero.

El ucraniano no había vuelto a tirar desde un inicio desafortunado. Tampoco Oriol estuvo activo. Manu Martínez, aunque en el acta, no jugó. Privado de amenaza exterior, el Valinox chocó una y otra vez como un carnero contra el 6.0 ibicenco. En defensa, Armán apostó por ese mismo sistema, con el 5.1 como alternativa si no se podían efectuar los cambios. Las dos escuadras se mostraron mucho más profundas que amplias en su relación con la segunda línea; casi tan obsesivas en la búsqueda del pivote como en la infrautilización de los extremos. La pareja arbitral aplicó además, de forma legítima y consistente, un criterio permisivo que premió la contención.

El Valinox llevó casi siempre la iniciativa en el marcador. Armán remedió en un tiempo muerto la primera ventaja visitante (5-6) y el equipo se repuso también de una deficiente reanudación (10-11). Pero no aprovechó situaciones francas para romper con 10-7 o al menos para gestionar una ventaja más amplia desde el 16-14. El mal aprovechamiento de las superioridades y, ya en las postrimerías, del reloj invalidó el gran partido de Gil, que dio la cara incluso literalmente, con tres impactos en el rostro.