El Valinox Novás se apunta a otra ronda

27 Valinox Novás: Javi Díaz, Yago Santomé, Iago Flores (3), Pedro Aymerich (5), Diego Pérez (5), Paulo Dacosta (2). Germán Hermida (3), José Leiras, Andrés Sánchez (4), Manu Martínez, Trifkovic, Pablo Castro (2), Oriol (3), Schcherbak y Héctor Gil. 22 Cisne Los Sauces: Abián, Bruno Vázquez (2), Marco Rodrigues (5), Víctor Fernández, Román Arboleya (1), Iván Calvo, Diego López, Martín Santos, De Moura (1), Daniel Serrano (3), Etayo (5), Mateo Arias (4), Marko Ojeda (1), Conde, Alberto Delgado y Anxo Fraga. Marcador cada cinco minutos: 0-2, 1-4, 7-7, 12-7, 16-11, 16-13, descanso, 17-13, 18-14, 20-15, 23-17, 24-18, 27-22. Árbitros: Albert Pérez y Daniel Ponce. Excluyeron a Pablo Castro (3 veces, descalificado en el 45) por el Novás y a Bruno Vázquez (2), Rodrigues, Arboleya y Calvo por el Cisne. Incidencias: Partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa jugado en el pabellón de O Rosal.

El Valinox Novás dejó en el camino al Cisne Los Sauces en la Copa del Rey y prolonga una aventura en la que ya ha vivido episodios interesantes como la victoria ante el Puerto Sagunto o ahora en el derbi ante los pontevedreses. Lo próximo serán palabras mayores: un premio y al mismo tiempo un reto para el conjunto de Armán que ayer encontró la confianza que les ha faltado en otros momentos de la temporada. Fue mucho mejor el Novás que castigó a un Cisne poco reconocible y víctima de terribles apagones como el que sufrieron al comienzo del segundo tiempo, donde solo fueron capaces de anotar un gol en quince minutos.

Los pontevedreses, tras el partido. // Ricardo Grobas / j.c.a.

Aquello fue la puntilla a un partido que los pontevedreses arrancaron como cohetes dispuestos a demostrar su interés en el torneo y sacando a relucir los recursos en el uno contra uno. Un 1-4 ante un Novás que parecía cerrar los ojos cuando se veían en la línea de seis metros. César Armán intuyó tormenta y quiso sacar el paraguas antes de empaparse en exceso y pidió un tiempo muerto en el que despertó a sus jugadores. De ese parón regresó un equipo nuevo, más dinámico de piernas en defensa, con ganas de correr y exprimiendo sus recursos ante la defensa del Cisne. Primero cortaron la hemorragia, luego igualaron el marcador y a partir de ahí generaron una importante crisis de confianza en el Cisne que comenó a acumular errores. A partir del 6-7 los de Jabato entraron en barrena. La defensa rosaleira se les atragantó y a partir de ahí acumularon pérdidas, errores en el lanzamiento e imprecisiones que el cuadro de Armán penalizó de forma inclemente. A diferencia de lo sucedido poco antes con su rival, el tiempo muerto pedido por Jabato solo sirvió para empeorar las cosas. El Valinox Novás, envalentonado, les endosó un parcial de 6-0 que llevó el marcador al 12-7. Encontraba el Novás el camino hacia la portería con sencillez, sin lanzamiento exterior ayer, pero con buen trabajo en la línea de seis metros. La avería era considerable para los pontevedreses que encontraron algo de consuelo gracias a una exclusión en los de O Rosal que aprovecharon para acercarse a tres goles al final de la primera parte (16-13 al descanso).

Del descanso no regresó el Cisne. Lo hizo sin grandes aspavientos el Novás, pero los pontevedreses no comparecieron tras el descanso. Tardaron siete minutos en anotar su primer gol, el único que harían en los primeros quince minutos de partido. La defensa rival, la precipitación en el lanzamiento y las pérdidas fueron un lastre terrible para el desdibujado equipo de Jabato (que es cierto, notó la ausencia de hombres importantes a los que el técnico quiso proteger). Con 20-14 el partido parecía a buen recaudo del equipo local. El Cisne propuso una defensa más agresiva que funcionó en un primer momento (bajaron la diferencia a cuatro goles) pero pronto el Novás entendió cómo atacarla y volvió a generar situaciones para sus extremos que siguieron martilleando la portería del Cisne. Armán incluso llamó a capítulo a los suyos para evitar riesgos mientras los pontevedreses, un poco a la desesperada, se encontraron por si fuera poco con Javi Díaz que apareció en escena para desquiciarles un poco más. Con 24-17 pasado el minuto 50 de partido la cuesiotión ya estaba liquidada. El Novás gestionó con calma esos minutos y certificó el pase para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Una liberación para un equipo que en la Liga no ha terminado por encontrar el camino. Pero en el torneo del combate directo sí se está sintiendo feliz.