En la foto de la selección española en el podio del Europeo de rugby hay pocas caras más dichosas que la del vigués Marcos Muñiz. Hace un año se hubiese tomado a broma algo así. Jugaba en el Barcelona y por su cabeza rondaba la posibilidad de ir alejándose de los terrenos de juego. Pero de repente todo se aceleró. A los treinta años fichó por el Ciencias de Sevilla, al poco tiempo llegó la convocatoria con la selección española y hace poco la llamada para participar en el Europeo (el torneo que disputan las selecciones que no compiten en el exclusivo Seis Naciones). La medalla de bronce en este torneo, la primera como internacional, es la coronación de un viaje frenético, inesperado pero gratificante.

El inesperado viaje de Marcos Muñiz / j.c.a.

El primera línea vigués, que no participó en el partido por el tercer puesto contra la selección de Rumanía, reconoce que lo vivido en las últimas semanas es difícil de explicar: “Han sido cinco semanas muy duras por la preparación, por los partidos que jugábamos de entrenamiento y por la competición. Y eso sin olvidar de que en el medio teníamos que afrontar partidos de Liga. Ha sido muy exigente en lo físico, pero una gran experiencia personal. Algo que no me imaginaba para nada”.

Formado en el Vigo Rugby, Marcos Muñiz reconoce lo excitante y a la vez exigente de este proceso: “Es algo diferente de lo que estaba haciendo hasta ahora. De repente te ves pensando todo el día durante toda la semana en el rugby. Es intenso en lo físico, pero también en lo metal. Exige un nivel de concentración muy alto”.

Muñiz ha sabido procesar las diferentes exigencias de la selección española: “Ha sido todo un proceso. Llegué a un lugar en el que había gente que llevaba mucho tiempo. Yo era un poco novato. Me corregían mucho al principio, como es normal. Pero me fui adaptando y tuve la oportunidad de salir como titular en algún partido que es una verdadera pasada. Luego con la incorporación de los jugadores que estaban en Francia es verdad que tuve menos presencia. Pero se aprende una barbaridad simplemente estando ahí”. En ese sentido tiene claro el jugador vigués que “lo que me corresponde ahora es seguir trabajando para seguir en el equipo más tiempo. es lo que me toca”.

Porque a sus treinta y un años Muñiz quiere más. Ha conocido uan parte del rugby que pensaba que no era para él y ahora la disfruta con un entusiasmo único. El bronce europeo es su primera conquista con la selección española. Pero pronto vendrán más objetivos y promete esfuerzo para estar en la pelea. Estos días la sonrisa no se le borra y a través del teléfono llegan los mensajes y la alegría de quienes le conocen y han compartido con él ese camino. Mucha de esa felicidad, como es lógica, llega de Vigo y del Vigo Rugby, el equipo en el que aprendió a amar este deporte y que hoy festeja el éxito internacional de uno de los suyos.

