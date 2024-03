El cotizado piso de Rubiales en Granada: su refugio tras vender el piso de lujo de 2,5 millones en Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este miércoles el registro domiciliario del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. La casa del motrileño en la capital granadina, donde reside desde el año pasado, ha sido uno de los once inmuebles registrados por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) en una investigación coordinada con la Fiscalía contra Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Siete personas han sido detenidas hasta el momento. Rubiales, que se encuentra imputado, no ha podido ser arrestado al encontrarse en República Dominicana. La operación se enmarca en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Las actuaciones permanecen secretas por orden judicial.

Centro de Granada

El inmueble de Rubiales cuyo registro ha trascendido se encuentra situado en el número 34 de la céntrica calle Reyes Católicos, según han confirmado a El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial, fuentes próximas a la investigación. El operativo ha comenzado a primera hora de la mañana, cuando dos agentes de la UCO se han personado en el domicilio de Rubiales, en el que han permanecido efectuando el registro hasta las 13:30 horas.

Los dos guardias civiles han accedido a la vivienda y han ido transportando a un coche aparcado en la puerta del domicilio el material incautado durante el registro, según informa el diario Ideal. En concreto, los agentes habrían requisado en este inmueble un archivador, dos bolsas de plástico y dos maletas con, supuestamente, material informático.

Una de las zonas más cotizadas de Granada

Luis Rubiales adquirió esta propiedad en una de las zonas más cotizadas de Granada. A escasos metros del Ayuntamiento, en plena almendra de la ciudad, se trata del domicilio donde el expresidente de la RFEF ha residido desde poco tiempo después de dimitir de su cargo por el escándalo del beso no consentido a la jugadora internacional Jenni Hermoso y las posteriores presiones para que la futbolista le exculpara de forma pública.

No ha trascendido aún el importe que desembolsó el expresidente de la RFEF ni tampoco el tamaño u otras características del inmueble. De acuerdo con los datos del portal inmobiliario Idealista, un piso promedio en este entorno puede superar el medio millón de euros. Sí se sabe que el expresidente de la RFEF compró esta vivienda tras su abrupta salida de la Real Federación Española de Fútbol.

Tal y como informó el pasado mes de septiembre El Periódico de España, del mismo grupo editorial, el expresidente se alejó del foco mediático y encontró acomodo en Granada. Allí fue visto caminando por el Paseo de los Tristes junto a su pareja sentimental, paseando de forma de despreocupada por las calles del Albaicín como un granadino más.

En un primer momento, Luis Rubiales se refugió en una urbanización de alto ‘standing’ en la Costa Tropical granadina; concretamente, en las inmediaciones de los municipios de Motril y Salobreña, según informaron varios medios el pasado verano, donde Rubiales cuenta con una villa en propiedad. Un lugar de difícil acceso, controlado y rodeado de amigos donde Rubiales pudo escapar del foco mediático que en ese momento le perseguía.

2,5 millones por el piso de lujo en Madrid

Hasta entonces, Rubiales residía en Madrid, en un ático de 141 metros cuadrados con piscina privada y 115 metros cuadrados de terraza en la céntrica calle de Ferraz. Un domicilio de lujo que había adquirido en propiedad en el año 2021 por 2 millones de euros y que puso a la venta -y vendió en cuestión de días- por 2,5 millones.

Luis Rubiales estuvo pagando durante más de dos años la hipoteca de este inmueble con una aportación de 3.100 euros mensuales de la RFEF, una ayuda al margen de sus sueldos como presidente del organismo español y vicepresidente de la FIFA, la cual además habría percibido burlando las normas de la Federación, pues Rubiales estaba censado en Madrid y, por tanto, no le correspondía dicha asignación.

Hecha la transacción, el expresidente de la RFEF compró otro inmueble en Granada, al que se mudó discretamente y donde ha residido estos últimos meses. Según han confirmado fuentes del operativo desplegado este miércoles, esta es una de las once casas registradas por la Guardia Civil en el marco de la investigación, que se salda también con siete detenidos. Entre ellos no se encuentra Rubiales, que si bien está siendo investigado, no ha podido ser arrestado al encontrarse en este momento en República Dominicana.