Rubén Fernández se pierde el estreno

Ha comenzado torcida la temporada para el vigués Rubén Fernández que se perdió el estreno del Mundial que tuvo lugar ayer en Argentina, el lugar en el que hace un año consiguió la primera victoria de la temporada.

Tras una buena pretemporada el piloto vigués llegaba de nuevo a la Patagonia con la esperanza de hacer un buen resultado, pero todo se complicó en la clasificatoria del sábado en la que sufrió una caída que le obligó a retirarse. Lo peor no era eso ya que en las pruebas que le realizaron se comprobó que había sufrido una fractura en uno de sus dedos del pie y en esas condiciones se decidió que el vigués no tomase la salida en las dos mangas previstas para ayer. Ahora queda a expensas de los médicos para saber el tiempo de inactividad por la que va a pasar el vigués que esta temporada espera mejorar los buenos resultados conseguidos la pasada temporada cuando finalizó el Mundial en la quinta posición.

A la conclusión de la clasificación del sábado el piloto vigués explicaba que “me sentí bien todo el día, marcando buenos tiempos en los entrenamientos libres y cronometrados. Era cuarto en la clasificación, pero al tomar la primera curva me encontré con otro piloto y me salí de la pista. Al intentar levantar la moto, apoyé el pie y sentí dolor inmediatamente, así que me tumbé y esperé a los médicos. Al final me sentí bien y volví a boxes para que me revisaran. Veré cómo me encuentro cuando llegue a la pista, pero sin duda quiero intentar pilotar y salvar algunos puntos”. La cuestión es que finalmente se le diagnosticó la fractura en el dedo del pie y se tomó la decisión de protegerle sobre todo con vistas a que esté en condiciones de competir en el Gran Premio de Madrid que está previsto que se dispute los días 23 y 24 de marzo.

Al margen de eso el gallego Jorge Prado, actual campeón del mundo, comenzó a lo grande la defensa del título ya que consiguió la victoria en la prueba disputada ayer en Argentina y demostró que es el gran favorito para lograr una vez más el entorchado mundial. Tras él finalizó el francés Febvre.